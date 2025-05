CGTN：近代化推進のために、質の高い発展や高効率の統治を後押しする中国の取り組みについて

CGTNが、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席による中国中部・河南省視察に関する記事を公開。 この記事では、河南省が質の高い発展を促進し、統治効率を高める取り組みを行っていることに焦点を当て、質の高い発展が中国の近代化を進めるための基本であることを強調した中国国家主席の発言を紹介している。

北京発, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国中部の河南省洛陽市に位置する洛陽軸承集団有限公司 (Luoyang Bearing Group Co., Ltd.) は伝統的な製造企業であり、近年は科学技術研究に多額の投資を行い、産業のアップグレードを大きく進めてきた。

同社は、航空宇宙、風力発電、高速鉄道、新エネルギー自動車向けの国内有数のベアリング試験プラットフォームを構築し、5G産業用モノのインターネット (5G Industrial Internet of Things) などの技術を応用することで、設計、材料選択、生産から納品までの製品の完全なデジタル化を実現した。

第14次5カ年計画 (2021~2025年) 期間中、同社は国際標準に達する13の科学技術達成を果たした。 同社の風力タービン用主軸受は現在、国内市場の40%を超えるシェアを占めている。

中国の習近平国家主席は月曜日、同省視察中に同企業を訪問し、核心技術の躍進を追求し、自主的な革新の道を追求するために一層の努力をするよう呼びかけ、「現代の製造業は科学技術のエンパワーメントに依存している」と述べた。

習主席は、質の高い発展を促進し、統治効率を高めることに対する揺るぎない信頼を強調し、河南省が中国の近代化を進める上で新たな章を開くよう促した。

質の高い発展を促進する

2023年末までに、河南省には約1,094万社にのぼる様々なタイプの企業体が存在するようになった。 そのうちのいくつかは、グリーン、低炭素、循環型の経済システムの構築に注力し、開発にかかる資源・環境コストを効果的に削減し、発展の可能性を高めることで、開発の新たな勢いを継続的に生み出している。

同省は27の省立研究所と6つの省立工業技術研究院を発表し、これらは新しい質の高い生産力を開発する重要なプラットフォームとなっている。

27の研究所は、新素材、新エネルギー、生物医学、食品技術、ナノ生物学など複数の最先端分野に重点を置いている。 また、生産、調査、研究、応用を一体化し、伝統産業の転換と高度化、戦略的新興産業の質の高い発展に大きな役割を果たしている。

省内には1万2,000社のハイテク企業があり、技術契約取引量の年平均成長率は62.3%に達している。

同省は最近、民間経済の質の高い発展を促進するためのアクションプランを発表し、変革・アップグレード、イノベーション、市場開拓、人材導入、研究開発投資などの分野で民間企業への支援を強化することを目的としている。

習主席は、この省では科学技術イノベーションに導かれ、地域の実情に沿った新しい質の高い生産力を発展させ、現代の産業システムへの支援を強化し、質の高い発展を促進する必要があると語った。

視察中、習主席は東漢時代 (25~220年) に建てられた白馬寺 (White Horse Temple) や、1,500年以上の歴史を持つユネスコ世界遺産の龍門石窟も訪れ、中国文化を保存・継承するための地元の取り組みについて学んだ。

習主席は、文化と観光の融合には大きな可能性があり、この分野の質の高い発展を促進し、人々に恩恵をもたらし、生活を豊かにする主要産業へと展開していく努力が必要だと述べた。

統治の効率性向上

習主席は4月下旬、第15次5カ年計画 (2026~2030年) 期間における中国の経済・社会発展に関するシンポジウムを主宰し、発展と安全保障の両立をより重視し、高効率の統治を通じて、質の高い発展とハイレベルの安全保障のポジティブな相互作用を促進するよう促した。

河南省は、法に基づく実践、インテリジェンス、草の根統治の専門性のレベルを向上させ続け、人々の利益、幸福、安全保障の感覚を高めてきた。

地方政府は、スマート・ガバナンスにより支援され、公共サービスの質を向上させている。 例えば、人工知能の活用により、地方政府は人々の生活に関する問い合わせをより早く収集、整理、分類し、より効率的に解決策を提示できるようになった。

同省はまた、無意味な手続きや官僚主義を是正し、村(コミュニティ)の仕事に関する事務や手続き、認証事項を標準化することで、草の根の負担を効果的に軽減する具体的な措置を講じている。

河南省以外でも、中国ではeガバナンスが急速に進んでおり、ワンストップ行政サービスプラットフォームやバーチャル公共サービスを導入し、行政の効率化とガバナンスの近代化を図っている。

習主席は、ソーシャルガバナンスを強化する必要性を強調し、公共サービスレベルを向上させ、ソーシャルガバナンスを規制・保護する上で法の支配の役割を十分に発揮させ、包括的な予防・管理措置を強化して社会の安全を確保する努力を促した。

