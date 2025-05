Troilus intercepte 2,44 g/t d’équ.-or sur 23m dans une zone plus large de 1,79 g/t d’équ.-or sur 36 m; prolonge la minéralisation à haute teneur jusqu’à la surface dans la zone Southwest

MONTRÉAL, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage positifs provenant de la zone Southwest («Southwest») sur son projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Ces résultats font partie de la campagne de forage 2025 (annoncée dans le communiqué de presse du 4 février 2025), axée sur la définition et la délimitation de zones à plus haute teneur et sur le renforcement de la confiance dans le modèle de blocs de la zone Southwest tel que présenté dans l’étude de faisabilité de mai 2024 (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024).

Les résultats annoncés aujourd'hui, faisant suite aux premiers résultats publiés le 29 avril 2025, continuent de démontrer une forte continuité de la minéralisation à haute teneur en surface et confirment le potentiel d’optimisation et de réduction du risque du modèle de blocs de la zone Southwest, qui couvre actuellement les années 1 à 5 du plan minier. La Figure 1 illustre l’emplacement des trous de forage par rapport à la fosse de réserve Southwest. Toutes les teneurs sont rapportées non coupées et les épaisseurs vraies correspondent à environ 75 à 90% de la longueur mesurée en forage.

Points clés des intersections de forage dans Southwest :

Le trou SW-25-681 a recoupé 1,79 g/t d’équivalent-or (“équ.-or”) (1,40 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,22 % Cu) sur 36 m incluant 2,44 g/t d’équ.-or (1,93 g/t Au, 1,85 g/t Ag, 0,29 % Cu) sur 23 m à partir de 51 m en profondeur, prolongeant la minéralisation à haute teneur jusqu’à la surface (voir Figures 1 et 2).





(1,40 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,22 % Cu) (1,93 g/t Au, 1,85 g/t Ag, 0,29 % Cu) à partir de 51 m en profondeur, prolongeant la minéralisation à haute teneur jusqu’à la surface (voir Figures 1 et 2). Le trou SW-25-709 a recoupé 1,52 g/t d’équ.-or (1,15 g/t Au, 1,09 g/t Ag, 0,21 % Cu) sur 21 m incluant 3,09 g/t d’équ.-or (2,40 g/t Au, 1,92 g/t Ag, 0,39 % Cu) sur 5 m à partir de 44 m en profondeur, prolongeant également la minéralisation à haute teneur jusqu’à la surface (voir Figure 1).





Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a dit à ce sujet : « Nous sommes encouragés par les résultats positifs obtenus dans la zone Southwest. Les forages SW-25-681 et SW-25-709 ont mis en évidence la continuité d’une minéralisation large et à haute teneur, qui s’étend jusqu’à la surface. Ces résultats continuent de réduire les risques et d'accroître la confiance dans le modèle de blocs, permettant ainsi une optimisation par la réinterprétation des zones à haute teneur de la fosse Southwest. Avec la campagne de forage maintenant terminée dans cette zone, nous avons hâte de publier les résultats restants dans les prochaines semaines, lesquels continueront de soutenir l’optimisation du modèle et de réduire le risque des premières années de production.»

* Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 associé à l'Étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca sous le profil de l'émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société à l'adresse www.troilusgold.com.

Forage dans la zone Southwest

Le programme de forage dans la zone Southwest visait à mieux définir les zones à haute teneur ciblées pour les premières années de production. Les résultats obtenus comprennent des intervalles situés au cœur de la zone à haute teneur qui permettront une nouvelle interprétation de la ressource, confirmant que cette zone enrichie s’étend jusqu’à la surface

Le trou SW-25-681 a recoupé 1,79 g/t d’équ.-or sur 36 mètres incluant 2,44 g/t d’équ.-or sur 23 mètres, tandis que SW-25-709 a recoupé 1,52 g/t d’équ.-or sur 21 mètres incluant 3,09 g/t d’équ.-or sur 5 mètres. Ces intervalles démontrent des résultats continus supérieurs à 1 g/t d’équ.-or, ce qui témoigne de la robustesse du système minéralisé (voir Figure 2). Le trou SW-25-688, précédemment rapporté (voir le communiqué de presse du 29 avril 2025), est le meilleur interval de la zone Southwest à ce jour. Il a recoupé 2,44 g/t d’équ.-or sur 56 metres incluant 3,28 g/t d’équ.-or sur 34 mètres dans le même domaine à haute teneur.

Le cœur de la zone à haute teneur est encaissé dans des basaltes coussinés bréchifiés de signature transitionnelle à tholéiitique, pris en étau entre un dyke porphyrique felsique et l’intrusion de Troilus. L’albite, la chlorite et les carbonates, avec une moindre présence de biotite et de séricite, sont associées aux teneurs élevées en or, tandis que l’altération potassique prédomine dans les secteurs plus riches en cuivre. Cette signature est caractéristique d’un système minéralisé prolongé dans le temps, qui a permis à Troilus de se classer parmi les plus importants projets or-cuivre non développés au Canada, avec 11,21 millions d’onces équivalent-or en ressources indiquées et 1,80 million d’onces supplémentaires en ressources présumées (voir le communiqué de presse du 16 octobre 2023).

La campagne de forage dans la zone Southwest est maintenant complétée, avec plusieurs résultats d’analyse encore attendus, notamment pour des cibles conceptuelles situées à proximité du site. À mesure que les résultats seront reçus et analysés, l’équipe d’exploration redirigera ses efforts vers des cibles situées à proximité du gisement et régionales. La prochaine phase de forage est prévue pour le troisième trimestre de 2025 et visera à poursuivre l’expansion des zones les plus riches de la zone Southwest, tout en effectuant un suivi des nombreuses cibles testées durant la première phase.





Figure 1. Carte du gisement Southwest illustrant la position des trous de forage rapportés par rapport à la fosse de réserve et aux zones minéralisées



Figure 2. Photos de carottes du trou SW-25-681 de 54 m à 85 m montrant la nature continue de la minéralisation à haute teneur

Table 1. Résultats de forage dans la zone Southwest

Puits De

(m) À

(m) Intervalle (m) Teneur en or

(g/t) Teneur en cuivre

(%) Teneur en argent

(g/t) Teneur en équ.-or

(g/t) SW-25-677 27,5 55,5 28 0,48 0,03 0,23 0,53 98,5 102,5 4 0,32 0,01 0,00 0,33 201,5 205,5 4 0,89 0,02 0,23 0,93 incl 204,5 205,5 1 2,84 0,03 0,90 2,91 214,5 218,5 4 0,28 0,05 0,80 0,38 SW-25-681 33 40 7 0,61 0,20 1,23 0,95 51 87 36 1,40 0,22 1,58 1,79 incl 56 79 23 1,93 0,29 1,85 2,44 and 64 70 6 2,77 0,44 3,37 3,55 98 123 25 0,80 0,03 0,66 0,87 incl 104 105 1 12,05 0,15 6,40 12,39 131 167 36 0,46 0,01 0,28 0,49 incl 132 134 2 2,87 0,01 0,35 2,90 273 277 4 0,36 0,03 0,40 0,42 283 287 4 0,34 0,08 1,73 0,50 SW-25-682 12 13 1 1,30 0,01 0,00 1,31 30 39 9 0,48 0,03 0,29 0,54 48 49 1 1,29 0,12 1,40 1,51 98 102 4 0,83 0,03 0,40 0,88 172 196 24 0,61 0,08 1,60 0,77 incl 187 188 1 5,82 0,09 5,00 6,03 SW-25-683 39 40 1 1,48 0,13 2,60 1,74 55 56 1 4,88 0,01 0,00 4,90 90 92 2 0,97 0,07 1,20 1,09 105 143 38 0,42 0,09 0,51 0,58 167 179 12 0,20 0,06 0,56 0,31 183 185 2 0,32 0,12 1,65 0,54 235 239 4 0,23 0,05 0,75 0,33 SW-25-686 12 17,35 5,35 0,18 0,05 1,92 0,32 65 71,15 6,15 0,35 0,07 1,52 0,53 77 88,4 11,4 0,33 0,08 1,25 0,48 94,85 99 4,15 0,18 0,07 1,60 0,32 109 115 6 0,47 0,09 2,73 0,66 incl 110 111 1 2,13 0,12 7,50 2,43 128 139 11 0,39 0,03 0,43 0,45 SW-25-689 38 39 1 28,40 0,21 10,80 28,89 134 135 1 1,96 0,17 8,80 2,35 162 165 3 0,35 0,02 0,23 0,39 SW-25-690 18 24 6 0,35 0,00 0,00 0,36 43 48 5 0,30 0,06 1,20 0,42 126 134 8 1,72 0,01 0,08 1,73 incl 128 129 1 12,35 0,00 0,60 12,36 141 142 1 1,10 0,01 0,00 1,11 193 196 3 1,14 0,14 1,37 1,40 222 225 3 0,31 0,02 0,17 0,35 SW-25-691 65 66 1 0,92 0,03 2,70 1,01 82 102 20 0,54 0,01 0,19 0,56 incl 87 88 1 3,32 0,01 1,00 3,35 127 128 1 1,83 0,03 6,50 1,96 SW-25-697 53 56 3 1,31 0,06 1,23 1,43 64 69 5 0,26 0,04 0,70 0,34 155 156 1 0,99 0,05 1,30 1,09 169 172 3 0,40 0,03 1,33 0,47 193 200 7 2,86 0,00 0,00 2,87 incl 199 200 1 10,85 0,01 0,00 10,86 269 273 4 0,40 0,01 0,00 0,43 285 286 1 1,08 0,04 0,90 1,15 SW-25-699 23 53 30 0,43 0,01 0,19 0,46 60 68 8 1,24 0,12 2,00 1,48 93 95 2 1,30 0,07 2,05 1,38 109 137 28 0,69 0,08 0,56 0,83 incl 109 117 8 1,73 0,19 1,38 2,07 177 190 13 0,25 0,04 0,21 0,32 242 246 4 0,19 0,08 0,85 0,34 SW-25-701 9,35 40 30,65 0,35 0,06 0,54 0,46 47 64 17 0,83 0,04 0,22 0,92 incl 49 50 1 4,87 0,03 0,50 4,92 70 88 18 0,36 0,02 0,11 0,40 97 104 7 0,29 0,02 0,29 0,32 115 123 8 0,41 0,02 0,09 0,45 134 153 19 0,48 0,05 0,91 0,54 181 189,6 8,6 0,34 0,06 0,46 0,46 SW-25-706 3,1 13 9,9 0,33 0,06 0,78 0,43 18,25 31 12,75 0,33 0,02 0,26 0,38 39,9 52 12,1 0,35 0,05 0,52 0,43 76 90 14 0,29 0,12 1,74 0,52 103 126 23 0,21 0,14 1,83 0,46 134 141 7 0,22 0,06 1,20 0,33 146 153 7 0.21 0.04 1.13 0.30 SW-25-707 6,45 15 8,55 0,33 0,02 0,39 0,32 49 50 1 0,91 0,07 1,80 1,05 57 64 7 0,21 0,05 0,73 0,30 96 100 4 0,51 0,02 0,17 0,61 116 136 20 0,37 0,09 1,21 0,53 SW-25-709 8,34 24 15,66 0,65 0,05 1,70 0,77 incl 12 13 1 3,23 0,10 5,00 3,46 34 36 2 0,87 0,09 1,70 1,05 44 65 21 1,15 0,21 1,09 1,52 incl 52 57 5 2,40 0,39 1,92 3,09 73 78 5 0,37 0,02 0,20 0,41 118 126 8 0,27 0,02 0,06 0,31 133 136 3 0,71 0,02 0,70 0,76 143 150 7 0,26 0,02 0,19 0,30 165 182 17 0,31 0,10 1,26 0,48 SW-25-715 16 21 5 0,26 0,02 0,26 0,30 22 32 10 0,31 0,01 0,06 0,34 40 57 17 0,35 0,00 0,00 0,36 85 94 9 0,48 0,03 0,61 0,54 161 180 19 0,16 0,10 1,41 0,34 189 192 3 0,20 0,07 2,73 0,35 SW-25-716 21 22 1 4,02 0,25 1,90 4,47 37 44 7 0,31 0,02 0,84 0,37 52 63 11 0,87 0,01 0,73 0,90 incl 57 58 1 5,15 0,01 3,50 5,21 145 163 18 0,67 0,03 0,28 0,74 incl 149 150 1 2,81 0,18 2,80 3,15 189 198 9 0,28 0,06 0,23 0,43 209 212 3 0,38 0,11 0,23 0,57 SW-25-717 47 59 12 0,39 0,03 0,44 0,44 89 94 5 0,33 0,03 0,66 0,39 121 125 4 0,39 0,01 0,00 0,40 163 179 16 0,40 0,07 0,44 0,52 219 225 6 0,24 0,04 0,32 0,32 278 284 6 0,46 0,07 0,48 0,58

* Équ.-or = Au + 1,6823 x Cu + 0,0124 x Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse à ALS Laboratory, un laboratoire commercial agréé, et l’autre moitié a été mise de côté à des fins d’analyse, de contre-vérification et de consultation ultérieure. Un programme rigoureux d’assurance et de contrôle de la qualité a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’intégration d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon de référence dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon la procédure normalisée de concassage à 75 microns (85 % passant) sur des demi-carottes de 500 g. Les échantillons ont fait l’objet d’une pyroanalyse 1-AT (30 g) avec fini par absorption atomique et lorsque les résultats étaient supérieurs à 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec un fini gravimétrique. Pour les échantillons d’assurance et de contrôle de la qualité, une pyroanalyse de 50 g a été effectuée. Outre les analyses pour l’or, ALS Laboratory a effectué une analyse multi-éléments ME-ICP61 pour 33 éléments ICP-AES au moyen de quatre acides.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour le calcul des valeurs équivalentes pour les ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, équ.-or = or + 1,5628 x cuivre +0,0128 x argent; pour la fosse J, équ.-or = or + 1,5107 x cuivre + 0,0119 x argent; pour la fosse sud-ouest, équ.-or = or + 1,6823 x cuivre + 0,0124 x argent; pour la fosse X22, équ.-or = or + 1,5628 x cuivre + 0,0128 x argent. L’équ.-or a été calculé en fonction des prix suivants pour les métaux : 1 850 $/oz d’or, 4,25 $/lb de cuivre et 23,00 $/oz d’argent.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 407-7123

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société, les résultats de l’étude de faisabilité, y compris notamment divers paramètres économiques, financiers et opérationnels du projet tels que le calendrier et la quantité de la production future, les attentes relatives au TRI, à la VAN, à la période de récupération et aux coûts du projet, les méthodes prévues d’exploitation et de traitement, les infrastructures proposées, la durée de vie anticipée de la mine, les taux de récupération et teneurs attendus, le calendrier des études futures y compris les évaluations environnementales (et notamment le moment prévu pour l’étude d’impact environnemental) et les plans de développement, la possibilité d’élargir l’envergure du projet, le projet devenant une pierre angulaire de l’industrie minière en Amérique du Nord, le potentiel de développement du projet et son échéancier, l’estimation des ressources et des réserves minérales, la réalisation de ces estimations, le calendrier et le volume estimé des travaux d’exploration futurs, les coûts des activités à venir, les dépenses en immobilisations et les frais d’exploitation, le succès des activités d’exploration, la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des collectivités locales, ainsi que les résultats prévus du programme de forage 2024 de la Société et leur incidence potentielle sur la taille estimée des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « anticipe », « projette », « entend », « continue » ou « croit », ou encore à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seront pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs reposent sur certaines hypothèses et sur d'autres facteurs importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs figurent, entre autres, les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration mèneront à une expansion des ressources minérales ; les incertitudes et risques inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales ; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent largement sur diverses hypothèses ; les variations du prix de l’or et d’autres métaux, les fluctuations des taux de change ; les fluctuations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre ; l’obtention des approbations nécessaires ; la disponibilité du financement pour le développement du projet ; les incertitudes et risques liés au développement de projets miniers ; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social ; les prix futurs de l’or et des autres métaux ; les accidents, conflits de travail et pénuries ; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient entraîner une divergence notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux qui sont anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans ces énoncés. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

