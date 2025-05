CICC 宣布在聖保羅舉辦首屆中國-巴西經濟與金融論壇

聖保羅, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 5 月 20 日,由 China International Capital Corporation Limited (CICC) 組織主辦的首屆「中國-巴西經濟與金融論壇」("China-Brazil Economic and Finance Conference") 在巴西聖保羅成功舉辦。 數百名中巴兩國政府官員、龍頭企業和投資機構代表出席論壇。 CICC 管理委員會成員 Xu Yicheng 代表公司參與了此次活動。

Xu 在開幕致辭中強調,中國企業在裝備製造、基建等傳統領域,以及在高科技、新能源等新興產業,都擁有豐富的開發、應用和營運經驗。 這些優勢與巴西新的「增長加速計劃」及其「再工業化」轉型的需求高度契合。 展望未來,他指出兩國在貿易投資、產業互補、綠色轉型、科技創新等領域的合作前景廣闊,機會眾多。

Xu 亦介紹了 CICC 的業務優勢、推進國際化的決心以及公司在巴西的最新進展。 值得一提的是, CICC 成功協助 Oi 公司分拆出售寬頻業務、促成 Goldwind 順利收購 GE 在巴西的風電設備製造廠,以及確保 Daimler 向 Great Wall Motors 順利出售巴西乘用車工廠。

論壇邀請了兩國政府、金融機構、龍頭企業的二十多位知名演講嘉賓,探討宏觀經濟、跨國投資趨勢、產業及金融市場發展等議題。 主要議題包括「中國與巴西的經濟、貿易和投資前景」、「清潔能源前沿:推動中巴在可持續能源領域的合作」以及「深化中巴經濟連結:消費經濟推動跨國投資新趨勢」等。 Brazilian National Bank for Economic and Social Development (BNDES)、Eletrobras、Brazil-China Business Council、Brazilian Stock Exchange B3 等機構分別派出代表參加了此次論壇。

本次活動是 CICC 首次在拉美地區舉辦高級別會議。 未來,CICC 將繼續利用「投資 + 投行 + 研究」的綜合優勢,促進中巴兩國之間的投資與跨國資本流動。 CICC 的未來計劃包括協助中國龍頭企業在巴西進一步投資,重點在於清潔能源、礦業、農業、先進製造業、電子商貿、基建等領域,同時支援巴西企業在中國的投資和資本市場活動,例如發行以人民幣計價的債券 (Panda Bonds,熊貓債券)、在香港上市等。 CICC 將透過拓展在拉丁美洲地區的業務,以及深化與當地的政府部門、企業、金融機構、研究機構的交流,進一步推動中巴投資合作,為跨國經貿發展注入新動力。

關於 CICC

China International Capital Corporation Limited (CICC,601995.SH,3908.HK) 成立於 1995 年。 我們在專業服務方面的經驗包括主導多項重大交易,反映公司密切參與中國經濟改革和發展。 我們的願景是成為具有國際競爭力的一流投資銀行。 作為一間植根中國、融通世界的投資銀行, CICC 憑藉廣泛的網絡和卓越的跨境能力,持續提供一流的金融服務,協助客戶實現策略性發展目標。

傳媒查詢請聯絡 CICC 公共關係部:

pr_overseas@cicc.com.cn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.