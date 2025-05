EBC Financial Group เจาะลึกผลกระทบลดเครดิตสหรัฐฯ ต่อพันธบัตรและกระแสเงินทุนโลก

เมื่อสหรัฐฯ สูญเสียอันดับเครดิต AAA สุดท้าย EBC Financial Group วิเคราะห์ผลกระทบทั่วโลก ตั้งแต่แรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรระยะยาวจนถึงความสนใจในทองคำ ช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความไม่แน่นอนทางการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อสหรัฐฯ ถูกถอดอันดับ AAA สุดท้าย EBC วิเคราะห์ปฏิกิริยาตลาด พร้อมชี้ให้เห็นความกังวลเชิงโครงสร้างระยะยาวที่กลับมาอีกครั้ง

DC, UNITED STATES, May 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- การที่ Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จาก Aaa สู่ Aa1 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดโลก แม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะสอดคล้องกับท่าทีของ S&P เมื่อปี 2011 และ Fitch ในปี 2023 แต่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะเป็นการถอดอันดับเครดิตสูงสุดอันดับสุดท้ายของสหรัฐฯ

หลังจากสถานการณ์เริ่มนิ่ง EBC Financial Group (EBC) ได้วิเคราะห์ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อบรรดานักลงทุนสถาบันและนักเทรดทั่วโลก

ตลาดตอบสนองทันที แต่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นหัวใจของการวิเคราะห์

การปรับลดอันดับเครดิตเกิดขึ้นหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันศุกร์ ส่งผลให้การซื้อขายในช่วงเย็นวันอาทิตย์เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และดัชนีทางการเงินสำคัญอื่น ๆ ฟื้นตัวกลับมาได้เกือบหมดภายในช่วงปิดตลาดวันจันทร์

เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd ระบุว่า การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสะท้อนว่าตลาดรับรู้ข่าวนี้มาระยะหนึ่งแล้ว “Moody’s ถูกมองว่าเป็นเอเจนซี่ที่มีมุมมองต่างจากอีกสองสำนักหลักมานาน ดังนั้นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจไม่ใช่ตัวการปรับลด แต่อยู่ที่จังหวะเวลาของการตัดสินใจต่างหาก” บาร์เร็ตต์กล่าว

กระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำดีดตัว

ภายหลังการปรับลดอันดับเครดิต ตลาดตอบสนองด้วยรูปแบบที่คุ้นเคย—ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ราคาทองคำขยับสูงขึ้นเมื่อบรรดานักลงทุนประเมินความเสี่ยงใหม่ ขณะเดียวกันดอลลาร์อ่อนตัวเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงินหลัก แม้การเคลื่อนไหวเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ก็สะท้อนกลไกตลาดที่เป็นที่รู้กันดีว่า ความไม่แน่นอนด้านเครดิตมักกระตุ้นการเปลี่ยนพอร์ตเข้าสู่สินทรัพย์ที่มั่นคงกว่า

นักวิเคราะห์ของ EBC ระบุุว่า แม้เงินดอลลาร์จะยังได้รับแรงหนุนเชิงโครงสร้างจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แต่หากความเชื่อมั่นในนโยบายการคลังหรือความน่าเชื่อถือด้านเครดิตถูกสั่นคลอน ก็อาจเห็นแรงเทขายดอลลาร์เป็นระยะ พร้อมกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อสินทรัพย์อย่างทองคำ

Moody’s เน้นย้ำปัญหาเชิงโครงสร้าง จุดชนวนคำถามใหม่เรื่องวินัยการคลัง

Moody’s ให้เหตุผลในการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ ว่าเป็นผลจากปัญหาเรื้อรังหลายประการที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความเป็นไปได้ในการขยายหรือต่ออายุมาตรการลดภาษี และความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อ แม้ประเด็นเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อผนวกกับสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ก็ยิ่งตอกย้ำข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของนโยบายการคลังในระยะยาว

“ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่” เดวิด บาร์เร็ตต์ กล่าว “แต่เมื่อหน่วยงานจัดอันดับเครดิตออกมาย้ำ มันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักและทำให้ตลาดต้องให้ความสนใจมากขึ้น”

แม้นักลงทุนบางส่วนจะแสดงความกังวลในช่วงแรกเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับการถือครองพันธบัตรของสถาบัน แต่กฎเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการลดอันดับเครดิตในปี 2011 ทำให้ตราสารหนี้ของรัฐบาลจำนวนมากได้รับการยกเว้นจากผลกระทบเหล่านี้ในพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่

ตลาดพันธบัตรสะท้อนสัญญาณชัดกว่าการปรับลดเครดิต

EBC ชี้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว โดยเฉพาะพันธบัตรอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับที่เคยเห็นก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญในช่วงหลายปีก่อน

“สิ่งที่สะท้อนชัดเจนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต แต่อยู่ที่ปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตร” เดวิด บาร์เร็ตต์ กล่าว “หากอัตราผลตอบแทนระยะยาวยังคงปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ควบคุมความผันผวนในตลาดได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังไม่มีแผนควบคุมการคลังที่ชัดเจน”

ผลกระทบขยายไกลเกินสหรัฐฯ: ตลาดจับตา Carry Trade ทั่วโลก

นอกเหนือจากสหรัฐฯ แล้ว EBC ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในญี่ปุ่น ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี จุดกระแสความกังวลใหม่ต่อสถานะการคลังของประเทศ โดยในบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้กับ The Japan Times เดวิด บาร์เร็ตต์ ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ carry trade ระดับโลก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ไหลออกจากญี่ปุ่นไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในต่างประเทศ

เมื่อธนาคารกลางญี่ปุ่นถือครองพันธบัตรรัฐบาลในสัดส่วนสูง และการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนระยะยาวเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น พันธบัตรญี่ปุ่นอาจกลายเป็นจุดจับตาคู่กับพันธบัตรสหรัฐฯ ในมุมมองของนักลงทุนทั่วโลก

EBC ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเทรดเดอร์ด้วยข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่ทันเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ebc.com.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าการเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ปัจจุบัน EBC มีสำนักงานอยู่ในศูนย์กลางการเงินที่สำคัญทั่วโลก อาทิ ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา เพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบันในการเข้าถึงตลาดโลกและโอกาสการซื้อขายหลากหลายประเภท เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC ได้รับการยอมรับจากหลายรางวัลระดับนานาชาติ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด โดยบริษัทในเครือได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) สหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd ได้รับการกำกับจาก Australian Securities and Investments Commission (ASIC), และ EBC Financial (MU) Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินระดับโลก EBC ได้ผ่านพ้นหลายวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้อตกลง Plaza Accord วิกฤตค่าเงินฟรังก์สวิสปี 2015 และความผันผวนของตลาดช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าอย่างสูงสุด

EBC ยังเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona พร้อมขยายบริการสู่เอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับ UN Foundation และโครงการ United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขทั่วโลก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนซีรีส์ “What Economists Really Do” ของแผนกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ในสาธารณะ และเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ebc.com/

