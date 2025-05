FCCI Insurance Group ได้รับรางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Award ในงาน Formation ’25

FCCI ได้รับรางวัลสำหรับการส่งมอบข้อเสนอ E&S สู่ตลาดด้วย Duck Creek Policy, OnDemand และ Digital Engagement Producer

บอสตัน, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกผู้กำหนดอนาคตของธุรกิจประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศให้ FCCI Insurance Group (FCCI) เป็นผู้รับรางวัล Standard of Excellence Customer Award ประจำปี 2025 ในงาน Formation ’25 ซึ่งเป็นการประชุมลูกค้าหลักของบริษัทที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา

รางวัล Duck Creek Standard of Excellence Customer Award เป็นการยกย่องลูกค้าที่บรรลุระดับความเป็นเลิศสูงสุดผ่านการนำโซลูชันของ Duck Creek ไปใช้เพื่อเปลี่ยนโฉมธุรกิจและกำหนดอนาคตของการประกันภัย

FCCI ได้รับการยกย่องสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Excess & Surplus (E&S) ที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ชุดโซลูชันของ Duck Creek ได้แก่ Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management และ Digital Engagement Producer

FCCI เป็นบริษัทประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และอุบัติเหตุที่ให้บริการแก่ธุรกิจขนาดกลางในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจเกษตร ก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ การบริการ การค้าปลีก และการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขานำเสนอ ได้แก่ การชดเชยแรงงาน ทรัพย์สิน และประกันภัยความรับผิดทั่วไป

FCCI ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1959 ที่เมืองซาราโซตา รัฐฟลอริดา และได้เติบโตเป็นผู้ให้บริการระดับภูมิภาคที่ให้บริการประกันภัยเชิงพาณิชย์แบบมาตรฐานใน 19 รัฐ โดยมี Surety and Specialty ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่ขยายออกไปในรัฐอื่นๆ บริษัทเน้นย้ำถึงเครือข่ายตัวแทนที่ทำสัญญาแล้วกว่า 550 ราย และตัวแทนอิสระกว่า 3,800 ราย

การขยายตัวล่าสุดของ FCCI เข้าสู่สาย E&S มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มความเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด

การใช้ระบบบริหารนโยบายและรูปแบบการส่งมอบเชิงรุกของ Duck Creek ช่วยให้ FCCI สามารถประมวลผลแบบตรงผ่าน การรับข้อมูลอัตโนมัติ และการบูรณาการที่ไร้รอยต่อ การปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่พอร์ทัลบริการตนเองที่ทันสมัยมอบความสามารถแบบเรียลไทม์ให้แก่ตัวแทน

Dave Patel รองประธานบริหารอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ FCCI Insurance Group กล่าวว่า "เป้าหมายของเราคือการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีให้บริการตลาดประกันภัยเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในกลุ่ม E&S และ Duck Creek ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้" “รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงนวัตกรรม ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นจริง”

แม้ว่าตลาด E&S จะมีความซับซ้อนและมีระยะเวลาการดำเนินการที่กระชั้นชิด แต่ FCCI ก็ยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Duck Creek, Cognizant และพันธมิตรรายอื่นๆ เพื่อออกแบบ ทดสอบ และใช้งานโซลูชันที่พร้อมสำหรับอนาคต และเพื่อรับรองการส่งมอบสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีคุณภาพ

หลังจากการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ การเปิดตัว FCCI Specialty ก็เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกทั้งในส่วนของเบี้ยประกันและจำนวนกรมธรรม์ ส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นและการตอบรับเชิงบวกจากพันธมิตรหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของ FCCI

Chris McCloskey ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Duck Creek Technologies กล่าวว่า "ตั้งแต่ประสบการณ์ของตัวแทนที่ได้รับการปรับปรุงไปจนถึงการปรับตัวตามกฎระเบียบที่คล่องตัว เรื่องราวของ FCCI ถือเป็นตัวอย่างอันทรงพลังของสิ่งที่เป็นไปได้ผ่านเทคโนโลยี การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์" “ความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้สะท้อนแค่เพียงพลังของแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความทุ่มเทของทีมงานและพันธมิตรในการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงอีกด้วย”

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความแท้จริง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือ แบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ FCCI Insurance Group – ก่อตั้งขึ้นใน 1959 ที่เมืองซาราโซตา รัฐฟลอริดา FCCI Insurance Group ให้บริการประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และอุบัติเหตุ บริการควบคุมความเสี่ยง และพันธบัตรค้ำประกัน FCCI ดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะผ่านตัวแทนอิสระมากกว่า 3,800 รายใน 20 รัฐต่างๆ รวมถึงวอชิงตัน ดี.ซี. ความคุ้มครองครอบคลุมถึงรถยนต์ อาชญากรรม ความรับผิดทางไซเบอร์ อุปกรณ์ Excess & Surplus (E&S) ทรัพย์สิน ความรับผิดทั่วไป การเดินเรือภายในประเทศ ความคุ้มครองแบบครอบคลุม และค่าชดเชยแรงงาน พันธบัตรค้ำประกันสัญญาและเชิงพาณิชย์มีอยู่ใน 45 รัฐ

FCCI ประกันให้กับผู้ถือกรมธรรม์มากกว่า 12,000 รายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจเกษตร ก่อสร้าง การผลิต การแพทย์และวิชาชีพ ร้านอาหารและการต้อนรับ การค้าปลีก การบริการและการซ่อมแซม และการขายส่งและการจัดจำหน่าย FCCI มีสินทรัพย์มูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้รับการจัดอันดับ A (ยอดเยี่ยม) จาก A.M. Best Company FCCI มีสำนักงานภูมิภาคและสาขาในรัฐฟลอริดา จอร์เจีย อินเดียนา มิสซิสซิปปี เท็กซัส และเวอร์จิเนีย

