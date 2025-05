Duck Creek décerne le prix Standard of Excellence Customer à FCCI Insurance Group à l’occasion de l’événement Formation ’25

FCCI se voit récompensée pour sa mise en marché d’offres d’assurances excédentaires et non agréées appuyées par les solutions Duck Creek Policy, OnDemand et Digital Engagement Producer

BOSTON, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) à l’échelle mondiale, a retenu FCCI Insurance Group, ci-après « FCCI », au titre de lauréat 2025 de son prix Standard of Excellence Customer lors de sa conférence phare destinée à sa clientèle Formation ’25 qui s’est tenue cette semaine à Orlando, en Floride.

Les Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards récompensent les clients parvenus au plus haut niveau d’excellence grâce à la mise en œuvre des solutions développées par Duck Creek, et qui de fait transforment leur entreprise tout en participant à l’avènement de l’assurance de demain.

FCCI se distingue pour le lancement réussi de ses offres d’assurances excédentaires et non agréées (ou E&S, de l’anglais Excess and Surplus lines) reposant sur une suite de solutions proposées par Duck Creek, notamment Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management, et Digital Engagement Producer.

FCCI est une compagnie d’assurance IARD au service d’entreprises de taille moyenne spécialisées dans divers secteurs comme l’agro-alimentaire, la construction, la santé, l’hôtellerie, le commerce de détail ou l’industrie. Son offre de couverture comprend les indemnités journalières faisant suite à un accident de travail, les biens et la responsabilité civile générale.

Fondée en 1959 à Sarasota, en Floride, FCCI s’est développée pour devenir un fournisseur suprarégional proposant des services d’assurance professionnelle standard dans 19 États américains, ainsi que des services de cautionnement et de spécialité à l’échelle d’un périmètre plus étendu. La société met l’accent sur son réseau réunissant plus de 550 agences sous contrat et 3 800 agents indépendants.

Dans le cadre de sa récente arrivée sur le marché des assurances excédentaires et non agréées, FCCI s’est efforcée d’améliorer ses capacités numériques, de restructurer ses opérations et d’accélérer la mise en marché de ses nouvelles offres.

En adoptant le modèle Policy Administration System and Active Delivery de Duck Creek, FCCI a bénéficié d’un traitement direct, d’une prise en charge automatisée et d’une intégration homogène. Elle a renforcé sa conformité réglementaire et ses agents ont pu exploiter les fonctionnalités en temps réel d’un portail moderne en libre-service mis à leur disposition.

« Notre objectif était de réimaginer la façon dont nous desservons le marché de l’assurance professionnelle, et en particulier le secteur des assurances excédentaires et non agréées. Duck Creek nous a permis d’y parvenir », souligne Dave Patel, vice-président exécutif et directeur des systèmes d’information de FCCI Insurance Group. « Ce prix témoigne des efforts d’innovation, de collaboration et de motivation consentis par tous les acteurs impliqués dans la concrétisation de ce projet. » poursuit-il.

Malgré la complexité des marchés d’assurances excédentaires et non agréées et un calendrier de mise en œuvre serré, FCCI a collaboré étroitement avec Duck Creek, Cognizant et d’autres partenaires pour concevoir, tester et déployer une solution pérenne et garantir la qualité des environnements de production.

Après un déploiement réussi, le lancement de FCCI Specialty a dépassé les prévisions initiales tant pour les primes que pour le nombre de polices, ce qui a suscité l’enthousiasme et les réactions positives de ses agences partenaires de confiance.

« Qu’il s’agisse de perfectionner l’expérience des agents ou de s’adapter de manière agile à la réglementation, l’histoire de FCCI est un exemple éloquent de l’éventail des possibles qui s’ouvre grâce à la technologie, au travail d’équipe et à un leadership tourné vers l’avenir », indique Chris McCloskey, directeur d’exploitation chez Duck Creek Technologies. « Son succès ne se limite pas à démontrer la performance de notre plateforme, mais témoigne du dévouement de leur équipe et de leurs partenaires pour transformer de complexes exigences commerciales en résultats réels et tangibles. »

À propos de FCCI Insurance Group : Fondé en 1959 à Sarasota, en Floride, FCCI Insurance Group propose des assurances IARD pour les entreprises, des services de contrôle des risques et des services de caution. FCCI souscrit des contrats exclusivement par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 3 800 agents indépendants dans 20 États américains et Washington, D.C. Les couvertures comprennent l’automobile, le crime, la cyberresponsabilité, les équipements, les assurances excédentaires et non agréées, les biens, la responsabilité civile générale, le transport terrestre, la responsabilité civile complémentaire et l’indemnisation des accidents du travail. Les cautions contractuelles et commerciales sont émises dans 45 États américains.

FCCI couvre plus de 12 000 assurés spécialisés dans différents secteurs d’activité comme l’agroalimentaire, la construction, l’industrie, le secteur médical et les professions de santé, la restauration et l’hôtellerie, le commerce de détail, les services et les réparations, ou le secteur de la grande distribution. FCCI compte 3,3 milliards de dollars d’actifs, 1,2 milliard de dollars de primes directes émises. Elle est notée A (Excellent) par l’agence A.M. Best. FCCI exploite des bureaux régionaux et des succursales en Floride, en Géorgie, dans l’Indiana, dans le Mississippi, au Texas et en Virginie.

