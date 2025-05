FCCI Insurance Group Dianugerahi Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek di Formation ’25

FCCI menerima penghargaan karena menyajikan penawaran E&S ke pasar dengan Duck Creek Policy, OnDemand, dan Digital Engagement Producer

BOSTON, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum, telah menetapkan FCCI Insurance Group (FCCI) sebagai penerima Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggannya 2025-nya di Formation ’25 , konferensi pelanggan unggulannya yang diselenggarakan minggu ini di Orlando, Florida.

Penghargaan Standar Keunggulan Layanan Pelanggan Duck Creek mengapresiasi pelanggan yang telah mencapai tingkat keunggulan tertinggi melalui implementasi solusi Duck Creek mereka guna mentransformasi bisnis mereka dan membentuk masa depan asuransi.

FCCI diakui atas keberhasilan peluncuran penawaran Excess & Surplus (E&S) dengan menggunakan rangkaian solusi Duck Creek, termasuk Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management, dan Digital Engagement Producer.

FCCI merupakan perusahaan asuransi properti komersial dan aneka yang melayani bisnis skala menengah di berbagai industri, termasuk agribisnis, konstruksi, pelayanan kesehatan, horeka (hotel, restoran, kafe), ritel, dan manufaktur. Penawaran produk mereka mencakup kompensasi pekerja, asuransi properti, dan asuransi tanggung gugat.

FCCI yang awalnya didirikan pada tahun 1959 di Sarasota, Florida telah tumbuh menjadi penyedia super regional, yang menyediakan layanan asuransi lini komersial standar di 19 negara bagian, dengan Surety dan Specialty beroperasi di jaringan negara bagian yang diperluas. Perusahaan ini memiliki jaringan yang terdiri atas lebih dari 550 agensi yang terikat kontrak dan lebih dari 3.800 agen independen.

Ekspansi terbaru FCCI ke lini E&S terfokus pada meningkatkan kemampuan digital, menyederhanakan operasi, dan kecepatan pengembangan produk untuk penawaran baru ke pasar.

Dengan menerapkan Policy Administration System dan model Active Delivery milik Duck Creek, FCCI mencapai pemrosesan otomatis untuk menyelesaikan berbagai tugas terkait asuransi, proses pengumpulan informasi secara otomatis, dan integrasi yang lancar. Kepatuhan terkait peraturan diperkuat serta portal layanan mandiri modern membekali agen dengan kemampuan yang real time.

“Tujuan kami adalah mengubah konsep kami dalam melayani pasar asuransi komersial, terutama di lini E&S, dan Duck Creek membantu kami mewujudkan itu,” ujar Dave Patel, EVP & Kepala Pejabat Informasi (CIO) di FCCI Insurance Group. “Penghargaan ini merupakan bukti terhadap inovasi, kolaborasi, dan tekad setiap orang yang terlibat dalam mewujudkan visi ini.”

Meskipun terdapat kompleksitas pasar E&S dan rentang waktu implementasi yang ketat, FCCI berkolaborasi erat dengan Duck Creek, Cognizant, dan mitra lainnya untuk merancang, menguji, dan menerapkan solusi yang siap menghadapi masa depan, serta memastikan penyediaan lingkungan produksi yang berkualitas.

Menyusul implementasi yang berhasil ini, peluncuran FCCI Specialty melampaui proyeksi awal untuk penghitungan premi dan polis, yang menghasilkan antusiasme besar dan masukan positif dari mitra agensi tepercaya FCCI.

“Mulai dari pengalaman agen yang lebih baik hingga adaptasi yang lincah terhadap peraturan, kisah FCCI merupakan contoh kuat tentang berbagai pencapaian yang dapat diraih dari perpaduan teknologi, kerja sama tim, dan kepemimpinan yang berpikir maju,” ujar Chris McCloskey, Kepala Pejabat Operasi (COO) di Duck Creek Technologies. “Kesuksesan mereka mencerminkan tidak hanya kecanggihan platform kami, tetapi juga dedikasi tim dan mitra mereka dalam mentransformasi persyaratan bisnis yang kompleks menjadi hasil terukur yang nyata.”

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand.

Tentang FCCI Insurance Group – FCCI Insurance Group yang didirikan pada tahun 1959 di Sarasota, Florida, menyediakan asuransi properti komersial dan aneka, layanan pengendalian risiko, dan asuransi penjaminan. FCCI menjamin bisnis secara eksklusif melalui lebih dari 3.800 agen independen di 20 negara bagian, plus Washington, D.C. Pertanggungannya mencakup otomotif, kejahatan, pertanggungjawaban siber, peralatan, ekses & surplus, properti, tanggung gugat umum, perlindungan barang dalam perjalanan melalui jalur darat, pertanggungan tambahan, dan kompensasi pekerja. Asuransi jaminan kontrak dan penjaminan komersial (commercial surety) dijamin di 45 negara bagian.

FCCI melindungi lebih dari 12.000 pemegang polis di berbagai industri, termasuk agribisnis, konstruksi, manufaktur, medis dan profesional, restoran dan perhotelan, ritel, servis dan perbaikan, serta penjualan grosir dan distribusi. FCCI memiliki aset sebesar $3,3 miliar, $1,2 miliar dalam premi langsung tertulis, dan mendapat rating A (Excellent) dari A.M. Best Company. FCCI memiliki kantor regional dan cabang yang berada di Florida, Georgia, Indiana, Mississippi, Texas, dan Virginia.

