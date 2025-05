TrialWire 以人工智能及演算法驅動的平台，在 Fierce CRO Award 的「傑出患者招募及保留」類別中，獲得決賽席位

TrialWire™ 建構於 Salesforce Health Cloud 之上,是風險分擔、按註冊人數付費,以人工智能及演算法驅動的患者招募平台,可提供業界領先的患者資料和 IP 安全性

三藩市, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrialWire 今天宣佈於 Fierce CRO Award 的 「傑出患者招募及保留」類別中,獲 Fierce Biotech 挑選成為參加決賽的一分子。

TrialWire 是一個建構於 Salesforce Health Cloud 之上,採用人工智能及演算法驅動的患者招募和註冊平台,以確保一流的數據和 IP 安全性。

該平台提供風險分擔、按患者註冊人數付費的服務,可加快橫跨多種語言及文化的環球研究,以及單一國家或地區研究,和混合分散試驗。

TrialWire 可在 24 小時內展開招募及交付,並且完全遵守 HIPAA 及 GDPR 的規定,甚至涵蓋最艱難的治療領域和研究方案。

目前已有超過 17,000 項研究在平台上預先註冊,以備迅速招募患者的需要。

Fierce CRO Awards 旨在表彰受託研究機構(CRO)取得的卓越成就及創新。 這些獎項表揚在提供優質研發服務方面有傑出表現、創新和具備領導能力的受託研究機構。 透過對受託研究機構卓越表現的認可,頒發這些獎項的目的,在於強調他們在推動生命科學研究及改善患者成果方面所發揮的關鍵作用。

總監 Susan Fitzpatrick-Napier 說道:「對於能夠在 Fierce Biotech CRO Awards 的『傑出患者招募及保留』類別中,成為全球其中三位決賽入圍者之一,我們感到相當榮幸。

我們是一間年青的科技公司,目標在於協助贊助商及研究中心以更安全、更明智和更迅速的方式招募和註冊患者,並且促進研究中心與患者之間的溝通,以盡量提高保留率。 由於患者招募的問題,超過 80% 的試驗被延誤,而且經常失敗告終,對於能夠成為一些最具挑戰性試驗的首選解決方案,我們深感自豪,尤其是在腫瘤學、罕見疾病和中樞神經系統(CNS)領域方面。

本公司的招募團隊,於數以百計的研究方案及 TA 方面擁有逾 10 年的實務經驗,而我們業內頂尖的平台開發人員則別樹一幟地優化了患者、研究中心、贊助商和受託研究機構的體驗,同時符合最高的數據安全標準。

感謝我們的客戶、合作夥伴,以及 Fierce Biotech 評審團對我們的認可。」

Fierce CRO Awards 決賽入圍者的評審標準包括:創新與影響力、可衡量的成果、可持續性與可擴展性,以及對道德和法規的遵守程度。

Fierce CRO Awards 的得獎者名單將於 6 月 18 日公佈。

關於 Trial-Wire.com

TrialWire™ 為頂尖的數碼病患者招募平台,其構建目的在於解決生物製藥在臨床試驗招募上所面對的挑戰。

TrialWire 的 RapidRescue™ 解決方案,結合了以人工智能驅動的先進科技、醫療演算法、即時溝通工具,以及強大的數據洞察能力。 TrialWire 可迅速識別、篩選並將合資格的參加者與臨床試驗聯繫起來,可大幅減低招募入組的時間及相關成本。

該平台建立於 Salesforce Health Cloud 之上,確保安全和合規方面均達到最高水平。 目前已有超過 17,000 項研究進行了預先註冊,以備迅速招募患者的需要。 請在此預先註冊您的研究,以備不時之需

關於 Fierce Biotech

Fierce Biotech 為生物科技行業擔當日常的監察者,提供與臨床試驗、藥物探索、FDA 審批、FDA 監管、專利新聞、製藥新聞、生物技術公司新聞等相關的最新消息、文章及資源。 超過 300,000 名頂尖的生物科技專業人員,依賴 Fierce Biotech 獲取當天的頭條新聞作內部簡報用途。 請在此免費註冊。

媒體聯絡人

David James

媒體顧問

DMG Agency

Team@dmg-agency.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a67ab9a8-70d0-405d-8d36-f1668a2ac937

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.