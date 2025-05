Nearfield Instruments 與新加坡 A*STAR IME 簽署研究合作協議，推進人工智能和先進封裝時代的半導體計量解決方案

先進半導體計量領域的領導者 Nearfield Instruments 與新加坡 A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME) 今天簽署了一項跨年期研究合作協議,以推動半導體計量技術創新。

透過利用 Nearfield Instruments 在高精度計量方面的專業知識和 A*STAR IME 的尖端半導體研究,此次合作將推動先進的計量解決方案開發工作,有助高效率地生產人工智能晶片。

人工智能快速崛起,推動業界對運算能力的需求出現驚人增長,為半導體技術創新帶來機會。隨著傳統半導體規模達到極限,此行業正在轉向異構系統整合——將不同類型的晶片整合到單一系統的先進封裝方式,從而打造卓越的運算性能和提高能源效率。這種轉變令製造過程更為複雜,而製程控制和精密計量對於確保生產產量和效率是非常關鍵。

Nearfield Instruments 行政總裁 Hamed Sadeghian 表示:「人工智能正在改變一切,但其成功取決於運算效率和製造效率。Nearfield 推動人工智能變革,透過提供所需的計量解決方案,克服異構系統整合帶來的挑戰,尤其注重混合键合。我們確保精度和可靠性,幫助製造商高效率地擴大人工智能晶片規模、提高產量並節約能源。我們與 A*STAR IME 合作,增強公司為未來的人工智能主導型運算開發突破性解決方案的能力。」

A*STAR IME 執行董事 Terence Gan 表示:「A*STAR IME 與業界的合作夥伴密切共事,將研究成果轉化為對全球半導體產業有影響力的解決方案。我們與 Nearfield Instruments 合作,將推動計量領域創新,以節能方式製造人工智能和高效能運算晶片,並達到高產量。」

此次合作符合新加坡一貫以來的努力方向:透過與全球技術領導者建立策略性合作夥伴關係,強化當地的半導體產業。Singapore Economic Development Board 高級副總裁兼半導體業務主管 Chang Chin Nam 先生表示:「此次合作彰顯新加坡對支援尖端半導體製程控制研究的承諾,這對適用於人工智能等應用的新一代半導體開發工作至關重要。我們歡迎 Nearfield 在新加坡展開業務,並期待在新加坡不斷發展的半導體生態系統內,實現進一步的研究和供應鏈合作。」

關於 Nearfield Instruments

Nearfield Instruments 是半導體產業先進計量解決方案的頂尖供應商。Nearfield 擅長高精度測量技術,在實現新一代人工智能晶片和異構系統整合所需的製程控制方面發揮關鍵作用。作為全球擴張的一部分,Nearfield 建立了 Nearfield Singapore,作為專責支援東南亞半導體製造商的創新和服務中心。

欲了解更多資訊,請瀏覽 www.nearfieldinstruments.com。

關於 A*STAR

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 是新加坡頂尖的公共部門研發機構。透過開放式創新,我們與公私營領域的合作夥伴攜手協作,造福經濟和社會。作為科技組織,A*STAR 是學術界和工業界的橋樑。我們的研究為新加坡帶來經濟發展和就業機會,並透過在醫療、城市生活和可持續發展方面改善社會的成果,從而提高大眾生活質素。A*STAR 為更廣泛研究界和業界培養科學人才和領導者時發揮關鍵作用。A*STAR 的研發活動涵蓋生物醫學科學、物理科學和工程學,研究實體主要位於 Biopolis (啟奧城) 和 Fusionopolis (啟匯城)。請瀏覽 www.a-star.edu.sg,了解最新消息。

在 Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | TikTok 關注 A*STAR

傳媒查詢請聯絡:

Roland van Vliet

合作夥伴關係總監

Nearfield Instruments B.V.

roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com

+31-6-20 36 97 41

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.