Nearfield Instruments และ A*STAR IME ของสิงคโปร์…

Nearfield Instruments ผู้นำด้านการวัดทางเมตริกสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง และสถาบันไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่ง A*STAR (A*STAR Institute of Microelectronics, A*STAR IME) ของสิงคโปร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยระยะเวลาหลายปีในวันนี้ เพื่อผลักดันนวัตกรรมในเทคโนโลยีการวัดทางเมตริกสำหรับเซมิคอนดักเตอร์

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ Nearfield Instruments ในด้านการวัดทางเมตริกความแม่นยำสูง ร่วมกับการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ล้ำสมัยของ A*STAR IME ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาโซลูชันการวัดทางเมตริกขั้นสูงที่ช่วยให้การผลิตชิป AI มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์กำลังก่อให้เกิดความต้องการพลังประมวลผลอย่างมหาศาล ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ เมื่อการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์แบบเดิมเริ่มถึงขีดจำกัด อุตสาหกรรมจึงหันมาใช้การบูรณาการแบบเฮเทอโรจีนีเรียส ซึ่งเป็นการแพคเกจจิ้งขั้นสูงที่รวมชิปประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่เหนือกว่าและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ได้นำมาซึ่งความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการผลิต และเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการควบคุมกระบวนการและการวัดทางเมตริกที่มีความแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจในผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต

"AI กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง แต่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับทั้งประสิทธิภาพในการประมวลผลและประสิทธิภาพในการผลิต" Hamed Sadeghian ซีอีโอของ Nearfield Instruments กล่าว "Nearfield ขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI โดยการมอบโซลูชันการวัดทางเมตริกที่จำเป็นต่อการรับมือกับความท้าทายของการบูรณาการแบบเฮเทอโรจีนีเรียส โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษที่การเชื่อมต่อแบบไฮบริด ด้วยการรับประกันความแม่นยำและความเชื่อถือได้ เราช่วยให้ผู้ผลิตสามารถขยายการผลิตชิป AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ความร่วมมือของเรากับ A*STAR IME ช่วยเสริมศักยภาพในการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมเพื่ออนาคตของการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI"

“A*STAR IME ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนผลงานวิจัยให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิผลสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในระดับโลก ความร่วมมือของเรากับ Nearfield Instruments จะช่วยผลักดันนวัตกรรมด้านการวัดทางเมตริก เพื่อให้สามารถผลิตชิป AI และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงได้อย่างมีผลผลิตที่ดีและประหยัดพลังงาน" Terence Gan ผู้อำนวยการบริหารของ A*STAR IME กล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของสิงคโปร์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศ ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก "ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสิงคโปร์ในการสนับสนุนการวิจัยด้านการควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ล้ำสมัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ที่ใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น AI" Mr Chang Chin Nam รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ กล่าว "เรายินดีต้อนรับกิจกรรมของ Nearfield ในสิงคโปร์ และตั้งตารอความร่วมมือด้านการวิจัยและห่วงโซ่อุปทานเพิ่มเติมภายในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของสิงคโปร์ที่กำลังเติบโต"

เกี่ยวกับ Nearfield Instruments

Nearfield Instruments เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการวัดทางเมตริกขั้นสูงชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Nearfield มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวัดความแม่นยำสูง และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการควบคุมกระบวนการที่จำเป็นต่อการผลิตชิป AI ยุคใหม่และการบูรณาการแบบเฮเทอโรจีนีเรียส ในฐานะส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจทั่วโลก Nearfield ได้ก่อตั้ง Nearfield Singapore ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมและบริการที่มุ่งสนับสนุนผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ www.nearfieldinstruments.com

เกี่ยวกับ A*STAR

สำนักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (Agency for Science, Technology and Research, A*STAR) เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐชั้นนำของสิงคโปร์ เราร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี A*STAR ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวงการวิชาการและภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยของเราสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้กับสิงคโปร์ และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาผลลัพธ์ทางสังคมในด้านการดูแลสุขภาพ การอยู่อาศัยในเมือง และความยั่งยืน A*STAR มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และผู้นำสำหรับชุมชนวิจัยและภาคอุตสาหกรรมโดยรวม กิจกรรมวิจัยและพัฒนาของ A*STAR ครอบคลุมตั้งแต่วิทยาศาสตร์ชีวภาพไปจนถึงวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในเขตไบโอโพลิสและฟิวชันโนโปลิส ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.a-star.edu.sg

