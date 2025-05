Nearfield Instruments 与新加坡 A*STAR IME 签署研究合作协议，推进人工智能和先进封装时代的半导体计量解决方案

先进半导体计量领域的领导者 Nearfield Instruments 与新加坡 A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME) 今天签署了一项多年期研究合作协议,以推动半导体计量技术创新。

通过利用 Nearfield Instruments 在高精度计量方面的专业知识和 A*STAR IME 的尖端半导体研究,此次合作将推动先进的计量解决方案开发工作,从而能够高效生产人工智能芯片。

人工智能快速崛起,推动业界对算力的需求出现惊人增长,为半导体技术创新带来机会。随着传统半导体规模达到极限,该行业正在转向异构集成——这是一种将不同类型的芯片集成到单一系统的先进封装方式,从而打造卓越的计算性能并提高能源效率。这种转变令制造过程变得更为复杂,而制程控制和精密计量对于确保生产产量和效率非常关键。

Nearfield Instruments 首席执行官 Hamed Sadeghian 表示:“人工智能正在改变一切,但其成功取决于计算和制造效率。Nearfield 致力于推动人工智能变革,通过提供所需的计量解决方案,应对异构集成带来的挑战,尤其注重混合键合。我们能够确保精度和可靠性,帮助制造商高效扩大人工智能芯片规模、提高产量并节约能源。我们与 A*STAR IME 合作,可增强公司为未来的人工智能主导型计算开发突破性解决方案的能力。”

A*STAR IME 执行董事 Terence Gan 表示:“A*STAR IME 与业界合作伙伴密切共事,将研究成果转化为对全球半导体产业有影响力的解决方案。我们与 Nearfield Instruments 合作,将推动计量领域创新,以节能方式制造人工智能和高效能计算芯片,实现高产量。”

此次合作符合新加坡一贯以来的努力方向:通过与全球技术领导者建立战略合作伙伴关系,强化其半导体产业。Singapore Economic Development Board 高级副总裁兼半导体业务主管 Chang Chin Nam 先生表示:“此次合作彰显新加坡对支持尖端半导体制程控制研究的承诺,这对适用于人工智能等应用的新一代半导体的开发工作至关重要。我们欢迎 Nearfield 在新加坡开展业务,并期待在新加坡不断发展的半导体生态系统内,实现进一步的研究和供应链合作。”

关于 Nearfield Instruments

Nearfield Instruments 是半导体产业先进计量解决方案的领先供应商。Nearfield 擅长高精度测量技术,在实现新一代人工智能芯片和异构集成所需的制程控制方面发挥关键作用。作为全球扩张的一部分,Nearfield 建立了 Nearfield Singapore,这是致力于支持东南亚半导体制造商的创新和服务中心。

如需了解更多信息,请访问 www.nearfieldinstruments.com。

关于 A*STAR

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) 是新加坡领先的公共部门研发机构。通过开放式创新,我们与公共和私营领域的合作伙伴携手协作,造福经济和社会。作为一家科学与技术机构,A*STAR 实现了产学结合。我们的研究为新加坡带来经济发展和就业机会,并通过在医疗保健、城市生活和可持续发展方面改善社会的成果,从而提高大众生活水平。A*STAR 在为更广泛的学界和业界培养科学人才和领导者方面发挥关键作用。A*STAR 的研发活动涵盖生物医学科学、物理科学和工程学,研究实体主要位于 Biopolis (启奥城) 和 Fusionopolis (启汇城)。欢迎访问 www.a-star.edu.sg,了解最新消息。

在 Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | TikTok 关注 A*STAR

媒体垂询请联系:

Roland van Vliet

首席合作伙伴官

Nearfield Instruments B.V.

roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com

+31-6-20 36 97 41

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.