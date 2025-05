Nearfield Instruments와 싱가포르 과학기술청 산하 마이크로일렉트로닉스 연구소 (A*STAR IME), AI 및 첨단 패키징 시대를 위한 반도체 계측 솔루션 발전을 목표로 연구 협력 계약 체결

첨단 반도체 계측 분야를 선도하는 Nearfield Instruments와 A*STAR(싱가포르 과학기술청) 산하 마이크로일렉트로닉스 연구소(A*STAR IME)가 반도체 계측 기술 혁신의 주도를 목표로 다년간의 연구 협력 계약을 오늘 체결했다.

고정밀 계측에 대한 Nearfield Instruments의 전문성과 A*STAR IME의 최첨단 반도체 연구를 활용함으로써 효율적인 AI 칩 생산을 가능케 하는 고급 계측 솔루션 개발이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.

AI의 급격한 부상으로 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 기술 혁신의 기회가 도래하고 있다. 전통적인 반도체 확장이 한계에 도달함에 따라 업계는 뛰어난 컴퓨팅 성능과 향상된 에너지 효율성을 달성하기 위해 다양한 유형의 칩을 단일 시스템으로 패키징하는 이기종 통합으로 전환하는 추세다. 이러한 변화로 제조의 복잡성이 증가하고 생산 수율과 효율성을 보장하기 위한 공정 제어 및 정밀 계측의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

Nearfield Instruments의 CEO인 Hamed Sadeghian은 “AI는 모든 것을 변화시키고 있지만, 그 성공 여부는 컴퓨팅 효율성과 제조 효율성에 달려 있다.”라고 진단했다. 그는 이어 "Nearfield는 특히 하이브리드 본딩에 중점을 두고 이기종 통합의 과제를 해결하는 데 필요한 계측 솔루션을 제공함으로써 AI 혁명을 가능케 한다. 우리는 정밀도와 신뢰성을 보장함으로써 제조업체가 AI 칩을 효율적으로 확장하고 수율을 개선하며 에너지 낭비를 줄일 수 있도록 지원하고 있다. A*STAR IME와의 협력은 AI 기반 컴퓨팅의 미래를 위한 획기적인 솔루션을 개발하는 우리의 역량을 한층 강화할 것으로 기대된다."고 밝혔다.

A*STAR IME의 전무 이사인 Terence Gan은 "A*STAR IME는 업계 파트너와 긴밀히 협력하여 연구를 글로벌 반도체 산업에 영향력 있는 솔루션으로 전환하고 있다. Nearfield Instruments와의 협력을 통해 계측 분야의 혁신을 주도하여 AI 및 고성능 컴퓨팅 칩의 높은 수율과 에너지 효율적인 제조를 달성할 것이다."라고 포부를 내 비쳤다.

양사의 이번 협력은 글로벌 기술 선도 기업과의 전략적 파트너십을 통해 반도체 산업 강화에 나선 싱가포르의 지속적인 노력에 부응하는 것이다. 싱가포르 경제개발청 (Singapore Economic Development Board)의 수석 부사장 겸 반도체 책임자인 Chang Chin Nam은 “이번 파트너십은 AI와 같은 애플리케이션에 사용되는 차세대 반도체 개발에 필수적인 최첨단 반도체 공정 제어 연구를 지원하려는 싱가포르의 노력을 부각시키고 있다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “우리는 싱가포르에서 Nearfield의 활동을 환영하며, 성장하는 싱가포르의 반도체 생태계 내에서 더 많은 연구 및 공급망 협업을 기대한다.”고 덧붙였다.

Nearfield Instruments 소개

Nearfield Instruments는 반도체 산업을 위한 첨단 계측 솔루션 분야를 선도하는 기업이다. 고정밀 측정 기술을 전문으로 하는 Nearfield는 차세대 AI 칩과 이기종 통합에 필요한 공정 제어를 구현하는 데 중요한 역할을 하고 있다. Nearfield는 글로벌 확장의 일환으로 동남아시아 전역의 반도체 제조업체를 지원하기 위한 혁신 및 서비스 허브인 Nearfield Singapore를 설립했다.

자세한 내용은 www.nearfieldinstruments.com 에서 확인하세요.

A*STAR 소개

싱가포르 과학기술연구청(A*STAR)은 싱가포르의 대표적인 공공 부문 R&D 기관이다. 개방형 혁신을 통해 공공 및 민간 부문의 파트너와 협력하여 경제와 사회에 혜택을 주고 있다. 과학 및 기술 기관인 A*STAR는 학계와 산업계 간의 격차를 해소하는데 주력한다. 본 기관은 싱가포르의 경제 성장과 일자리를 창출하고 의료, 도시 생활 및 지속 가능성 분야에서 사회적 성과를 개선하여 삶을 향상시키는 연구에 집중한다. A*STAR는 더 넓은 연구 커뮤니티와 산업계를 위한 과학 인재와 리더를 양성하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. A*STAR의 R&D 활동은 주로 바이오폴리스와 퓨전폴리스에 위치한 연구 기관과 함께 생물의학에서 물리과학 및 공학에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 이루어진다.

A*STAR에 대한 소식은 다음 SNS 채널 팔로잉을 통해서도 확인가능합니다

