ニアフィールド・インストゥルメンツ (Nearfield Instruments) とシンガポールのA*STAR…

高度な半導体計測を提供するリーディングカンパニーであるニアフィールド・インストゥルメンツと、シンガポールのA*STARマイクロエレクトロニクス研究所 (A*STAR Institute of Microelectronics, A*STAR IME) は本日、半導体計測技術の革新を推進するための複数年にわたる研究協力契約を締結した。

ニアフィールド・インストゥルメンツの高精度計測に関する専門知識と、A*STAR IMEの最先端半導体研究を活用することにより、このパートナーシップは、効率的なAIチップの生産を可能にする高度な計測ソリューションの開発を加速させる。

AIの急速な発展は、コンピュートパワーの爆発的な需要を引き起こしており、半導体技術の革新の機会を提供している。 従来の半導体のスケーリングが限界に達する中、業界は、異なるタイプのチップを単一のシステムに高度にパッケージングする技術という異種統合に注目し、優れたコンピュート性能とエネルギー効率の向上を目指している。 この変革は、製造の複雑さを増し、プロセス制御と精密計測の重要性を強調しており、生産歩留まりと効率を確保するためには欠かせない要素となっている。

「AIはすべてを変革していますが、その成功はコンピュート効率と製造効率にかかっています」と、ニアフィールド・インストゥルメンツのCEOであるハメッド・サデギアン (Hamed Sadeghian) は述べている。 「ニアフィールドは、異種統合の課題に対処するために必要な計測ソリューションを提供し、特にハイブリッドボンディングに焦点を当てることによってAI革命を支えています。 精度と信頼性を確保することで、AIチップの効率的なスケールアップ、歩留まりの向上、エネルギーの無駄を削減するお手伝いをしています。 A*STAR IMEとの協力は、AI駆動型コンピューティングの未来に向けた画期的なソリューションを開発する能力を強化しています」。

「A*STAR IMEは、業界のパートナーと密接に連携し、研究を世界の半導体業界に影響を与えるソリューションに変換しています。 ニアフィールド・インストゥルメンツとの協力は、計測技術の革新を促進し、AIおよび高性能コンピューティングチップの高歩留まりとエネルギー効率の良い製造を実現します」と、A*STAR IMEの執行役員であるテレンス・ガン (Terence Gan) は述べている。

この協力は、シンガポールがグローバルな技術リーダーとの戦略的パートナーシップを通じて半導体産業を強化し続ける努力と一致している。 「このパートナーシップは、AIなどのアプリケーションに使用される次世代半導体の開発に不可欠なs最先端半導体プロセス制御研究を支援するというシンガポールのコミットメントを示しています」と、シンガポール経済開発庁半導体担当シニアバイスプレジデント兼ヘッドであるチャン・チン・ナム氏 (Mr Chang Chin Nam) は述べている。 「シンガポールでのニアフィールドの活動を歓迎し、シンガポールの成長する半導体エコシステム内でのさらなる研究およびサプライチェーンの協力を楽しみにしています」。

ニアフィールド・インストゥルメンツについて

ニアフィールド・インストゥルメンツは、半導体業界向けの高度な計測ソリューションを提供するリーディングカンパニーである。 高精度な計測技術を専門とし、ニアフィールドは次世代AIチップおよび異種統合に必要なプロセス制御を可能にする重要な役割を果たしている。 グローバルな拡大の一環として、ニアフィールドはシンガポールにニアフィールド・シンガポール (Nearfield Singapore) を設立し、東南アジア全域の半導体メーカーをサポートするためのイノベーションおよびサービスのハブを提供している。

A*STARについて

科学技術研究庁 (Agency for Science, Technology and Research, A*STAR) は、シンガポールの主要な公共部門の研究開発機関である。 オープンイノベーションを通じて、公共部門および民間部門のパートナーと協力し、経済および社会に利益をもたらしている。 科学技術機関として、A*STARは学術と産業のギャップを橋渡ししている。 同機関の研究は、シンガポールの経済成長と雇用を生み出し、医療、都市生活、持続可能性における社会的成果を改善することによって人々の生活を向上させている。 A*STARは、広範な研究コミュニティと産業のために科学的な人材とリーダーを育成する重要な役割を果たしている。 A*STARの研究開発活動は、生物医学科学から物理科学および工学に至るまで広がっており、研究機関は主にバイオポリスおよびフュージョノポリスに所在している。 最新のニュースについては、www.a-star.edu.sgを参照のこと。

