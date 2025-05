Duck Creek Technologies จัดการประชุม Formation ’25 เพื่อกำหนดอนาคตอุตสาหกรรมประกัน

การประชุมครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงวิธีที่บรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการส่งมอบโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงภัย อีกทั้งยังมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

บอสตัน, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกผู้กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และการประกันภัยทั่วไปได้จัดการประชุม Formation ’25 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญสำหรับลูกค้าของบริษัท ณ Signia by Hilton Bonnet Creek เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา

การประชุม Formation '25 นี้จะมุ่งให้ความสนใจไปยังประเด็นที่ว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้นำ ปรับตัว และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันอย่างไรเพื่อรับมือสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมประกันภัย การประชุม Formation ’25 นับเป็นกิจกรรมแบบไม่หยุดนิ่ง ซึ่งโดดเด่นด้วยเนื้อหามากมาย โอกาสในการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง และช่วงเวลาที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม

"Formation เป็นแพลตฟอร์มพิเศษที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยมารวมตัวกัน แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และสำรวจพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของ AI" Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ และรอคอยที่จะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับสิ่งที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าและพันธมิตรของเรา”

เมื่อเปิดงาน Jackowski ก้าวสู่เวทีหลักเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ท้าทายที่สุดของอุตสาหกรรมประกันภัยและแนวทางแก้ไขที่จะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ Jackowski เรียกร้องให้ผู้คนในอุตสาหกรรมประกันภัยคิดนอกกรอบเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Agentic AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวล้ำนำหน้าในด้านนวัตกรรม หลังการกล่าวปาฐกถาสำคัญ ลูกค้าและผู้นำของ Duck Creek หลายรายต่างเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ กันในเชิงลึก เช่น การนำแพลตฟอร์มที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์บริการ (Software-as-a-Service หรือ SaaS) ที่ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวิธีที่ Active Delivery จะพลิกโฉมธุรกิจของตนโดยผลักดันการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงภัย

นอกเหนือจากเซสชันการพูดคุยทั่วไปบนเวทีหลัก การประชุม Formation ’25 ยังจัดให้มีเซสชันย่อยแบบทั่วไปและแบบเน้นเนื้อหาเจาะลึกเป็นพิเศษจำนวน 50 เซสชัน ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยที่ผู้เข้าร่วมต่างให้ความสำคัญมากที่สุด เซสชันต่าง ๆ จะครอบคลุมถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องในด้านเทคโนโลยีการประกันภัย การจัดการการจัดจำหน่าย การควบคุมความสูญเสีย การชำระเงิน การประกันภัยต่อ กลยุทธ์การย้ายข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ และอื่น ๆ อีกมากมาย

วาระการประชุมนี้อัดแน่นไปด้วยเซสชันการพูดคุยต่าง ๆ ที่น่าเข้าร่วมเพื่อการเรียนรู้เชิงลึกและโอกาสในการสร้างเครือข่าย รวมถึงฟอรัมพิเศษเพื่อให้ลูกค้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเซสชันกลุ่มผู้ใช้ นอกจากนี้ Launchpad จะจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดและโซลูชันของพันธมิตรของ Duck Creek ในพื้นที่งานแบบอินเทอร์แอคทีฟ กิจกรรมสร้างเครือข่าย เช่น กิจกรรม Women in Insurance Networking (W.I.N.) จะเปิดโอกาสให้เชื่อมความสัมพันธ์กับบุคคลและผู้นำในแวดวงเกี่ยวกับ Evolving Conversations

ไฮไลต์ของการประชุม Formation ’25 อยู่ที่เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านกรณีศึกษาและการอภิปรายแบบกลุ่มกับองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์จากโซลูชันของ Duck Creek เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

งานนี้ยังจัดแสดงระบบนิเวศพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ Duck Creek โดยมีพันธมิตรมากกว่า 50 รายเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน ผู้ให้การสนับสนุนระดับแพลตตินัม ได้แก่ Aggne บริษัทในเครือ Wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud และ LTIMindtree หากต้องการดูรายชื่อ ผู้สนับสนุนทั้งหมดของการประชุม Formation ’25 โปรดคลิกที่นี่ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม Formation ’25 รวมถึงวาระการประชุมและรายชื่อวิทยากรทั้งหมด โปรดไปที่ https://events.duckcreek.com/formation25

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือ แบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

