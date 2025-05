Duck Creek Technologies, 보험의 미래를 만들어 갈 Formation '25 컨퍼런스 개시

컨퍼런스에서는 업계 리더들이 위험과 노출을 최소화하면서 보다 나은 고객 경험 제공을 위한 혁신적인 솔루션을 통해 업계를 어떻게 발전시켜 나가고 있는지를 조명

보스턴, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 만들어가는 글로벌 인텔리전트 솔루션 기업인 Duck Creek Technologies 가 미 플로리다주 올랜도의 시그니아 바이 힐튼 보넷 크릭 (Signia by Hilton Bonnet Creek)에서 자사의 대표적인 고객 컨퍼런스인 포메이션 '25( Formation ’25 )를 오늘 개막한다.

Formation '25는 보험업계가 맞닥뜨린 전례 없는 상황에 맞서 보험사들이 함께 주도하고 적응하며 혁신하는 방법에 초점을 맞춰 논의의 시간을 갖는다. Formation '25는 풍성한 콘텐츠, 광범위한 업계 네트워킹 기회, 잊을 수 없는 순간을 선사하는 역동적인 이벤트로 인정을 받고 있다.

Duck Creek Technologies의 CEO인 Mike Jackowski는 “Formation 행사는 보험 전문가들이 한자리에 모여 인사이트를 공유하고 AI의 혁신적 힘을 탐구할 수 있는 특별한 플랫폼을 제공한다.”며 행사의 취지를 밝혔다. 그는 또 “이번 컨퍼런스를 개최하게 되어 기쁘게 생각하며, 고객 및 파트너와 함께 나눌 영향력 있는 대화와 혁신적인 아이디어를 기대하고 있다.”고 덧붙였다.

행사의 시작을 알리는 메인 무대에서 Jackowski CEO가 보험업계의 가장 어려운 과제와 미래를 만들어 갈 솔루션에 대해 논의를 주도할 예정이다. Jackowski는 보험 업계가 에이전트 AI와 같은 신기술을 활용하여 업계를 혁신의 최전선으로 끌어올릴 수 있는 방법에 대한 상상력을 펼칠 것을 촉구할 예정이다. 오프닝 기조연설에 이어 다양한 고객과 Duck Creek의 리더들이 상시 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 최신 플랫폼을 도입하는 방법, Active Delivery가 성장과 수익성을 높이고 리스크와 노출을 개선하여 비즈니스를 혁신하는 방법 등의 주제에 대해 심도 있게 다룰 예정이다.

Formation '25에서는 메인 스테이지의 일반 세션 외에도 참가자들이 가장 중요하게 생각하는 손해보험 업계의 모든 측면을 다루는 50개의 일반 및 초집중 분과 세션이 열리게 된다. 세션에서는 인슈어테크, 유통 관리, 손실 관리, 지급, 재보험, 성공적인 마이그레이션 전략 등의 AI 및 머신러닝을 다룰 예정이다.

컨퍼런스 일정은 고객이 제품 경험을 논의하고 사용자 그룹 세션에서 모범 사례를 공유하는 독점 포럼을 포함하여 심층적인 학습 및 네트워킹 기회를 위한 흥미진진한 세션들로 가득하다. 런치패드에서는 대화형 공간에서 Duck Creek의 최신 혁신과 파트너 솔루션을 선보일 예정이다. 여성 보험인 네트워킹(W.I.N.) 이벤트와 같은 네트워킹 이벤트에서는 Evolving Conversations에 대해 동료 및 업계 리더와 소통할 수 있는 기회를 갖게 된다.

Formation '25에서는 Duck Creek의 솔루션을 활용하여 디지털 혁신과 운영 효율성을 높인 조직의 사례 연구와 패널 토론을 통해 실제 고객 성공 사례를 조명하게 된다.

또한 이 행사에서는 50개 이상의 파트너가 스폰서로 참여하는 Duck Creek의 탄탄한 파트너 에코시스템을 소개할 예정이다. 플래티넘 스폰서로는 위프로의 자회사인 Aggne, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud, LTIMindtree등이 있다. Formation '25 스폰서 전체 목록을 보려면 여기를 클릭해 확인해보세요. 전체 어젠다와 연사 라인업을 포함한 Formation '25에 대한 자세한 내용은 https://events.duckcreek.com/formation25 에서 확인하세요.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

