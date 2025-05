ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、保険の未来を形成するフォーメーション'25 (Formation '25) を開幕

カンファレンスでは、業界リーダーが、リスクの最小化や顧客体験の向上を実現する革新的なソリューションを通じて、いかに業界の前進を牽引しているかを紹介

ボストン発, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである ダック・クリーク・テクノロジーズ は本日、フロリダ州オークランドのシグニアbyヒルトン・オーランド・ボネットクリーク (Signia by Hilton Bonnet Creek) で開催される主力顧客カンファレンス、 フォーメーション’25 を開幕させた。

フォーメーション'25では、保険業界の前例のない状況に対処するために、保険会社が一丸となって、どのようにリーダーシップを発揮し、適応し、革新を推進していくかに焦点を当てる。 フォーメーション'25は、充実したコンテンツ、幅広い業界関係者との交流の機会、記憶に残る時間を提供するダイナミックなイベントである。

「フォーメーションは、保険業界の人間が交流し、知見を共有し、AIの変革的な力を探求するためのユニークなプラットフォームを提供します」とダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は述べている。 「このカンファレンスを主催できることを大変嬉しく思っております。お客様とパートナーの皆様との間で交わされる有意義な会話と革新的なアイデアを心より楽しみにしております」。

イベントの開幕を飾るジャコウスキーがメインステージに登壇し、保険業界が直面する最も困難な課題と、その未来を形作る解決策について説明する。 同氏は、保険業界に対し、エージェントAIなどの新技術を活用して業界をイノベーションの最前線に押し上げる方策について想像力を働かせるよう要求する。 開幕基調講演の後は、顧客やダック・クリークのリーダーが、エバーグリーンSaaS (サービスとしてのソフトウェア) により、最新のプラットフォームを導入した方法や成長と増益を推進し、リスクとエクスポージャーを改善することにより、アクティブデリバリーがビジネスをどのように変革するかといったトピックについて詳しく語る。

フォーメーション’25では、全般的なトピックを扱うメインステージセッションに加え、一般的な事柄から非常に焦点を絞ったトピックまでを扱うブレイクアウトセッションを50件開催し、損害保険業界の参加者にとって気になるあらゆる分野を網羅する。 このセッションでは、インシュアテックにおけるAIや機械学習、保険販売管理、損失管理、支払い、再保険、移行戦略の成功例などを取り上げる予定である。

カンファレンスのアジェンダには、顧客が商品体験について話し合い、ユーザーグループセッションでベストプラクティスを共有できる専用のフォーラムを始めとして、深い学びを促す参加型セッションと交流の機会が豊富に盛り込まれている。 ローンチパッドでは、ダック・クリークの最新のイノベーションとパートナーソリューションをインタラクティブなスペースで展示する。 ウィメン イン インシュランス ネットワーキング (Women in Insurance Networking (W.I.N.)) イベントなどの交流イベントでは、同業者や業界のリーダーと「進化する対話 (Evolving Conversations)」について意見交換する機会が提供される。

フォーメーション'25では、ダック・クリークのソリューションを活用してデジタルトランスフォーメーションと業務効率化を推進した組織を取り上げて、ケーススタディとパネルディスカッションにより、実際の成功事例を紹介する。

50を超えるパートナーがスポンサーとして参加しているこのイベントは、ダック・クリークの堅牢なパートナーエコシステムを周知する場にもなっている。 プラチナスポンサーには、アグネ (Aggne) (ウィプロ (Wipro) 傘下の企業)、コフォージ (Coforge)、コグニザント (Cognizant)、インボイスクラウド (InvoiceCloud)、LTIMindtree (LTIマインドツリー) が含まれる。 フォーメーション'25のスポンサーの完全なリストはこちらから入手可能 。 フォーメーション'25に関する詳細情報 (完全なアジェンダと講演者のラインナップを含む) は、 https://events.duckcreek.com/formation25 を閲覧されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでも フルスイート でも利用可能であり、すべて ダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、 www.duckcreek.com を参照されたい。 最新情報については、 LinkedIn および X のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey)/タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.