Swvl تطلق وحدة أعمال السفر الفاخر، ما يشرّع لها آفاق النمو بهوامش عالية في أسواقها التشغيلية ويتيح لها تحقيق أولى إيراداتها في دولة الإمارات

تقدم وحدة " Swvlللسفر الفاخر" خدمات تنقل فاخرة تشمل النقل من وإلى المطارات، والنقل عند الطلب، والسفر بين المدن، وخدمات الاستقبال والترحيب، وحلول النقل والمواصلات للفعاليات.

تمّ الإطلاق بالتعاون مع ثلاثة من أبرز مزوّدي خدمات السائق الخاص ووكالاتي سفر رائدتين في الأسواق الحالية

تعتمد الخدمة على منصة Swvl التكنولوجية الحصرية التي تتيح تجارب حجز سلسة، وتحسين كفاءة ودورة حياة أسطول وسائل النقل في الوقت الفعلي، وإدارة الخدمات المخصّصة، لضمان تجربة عالمية المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم شركة Swvl القابضة (المشار إليها فيما يلي بـ"Swvl" أو "الشركة") (والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: SWVL)، وهي المزود العالمي الرائد في حلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا والمقدمة للمؤسسات والحكومات، عن الإطلاق الرسمي لوحدة أعمال السفر الفاخر التابعة لها، والتي تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التنقل المتميزة المصممة لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الفاخرة في أسواقها التشغيلية. ويشمل العرض الجديد خدمات النقل الفاخرة من وإلى المطارات، والنقل عند الطلب، والسفر بين المدن، وخدمات الاستقبال والترحيب الشخصية، وحلول النقل والمواصلات للفعاليات، وهي مصمّمة لتلبية احتياجات المسافرين الدائمين والعملاء من الشركات. وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، تهدف شركة Swvl إلى تقديم خدمات متنوعة بوتيرة سريعة في قطاعات الأعمال ذات هامش الربح المرتفع، ودعم مسارها نحو الربحية المستدامة.

وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد بداية لانطلاقة وحدة أعمال " Swvl للسفر الفاخر" (Swvl Luxury Travel)، إذ تدأب الشركة بشكل حازم على توسيع نطاق هذا النموذج عبر دول مجلس التعاون الخليجي، التي يشهد فيها الطلب على حلول التنقل الفاخرة والمدعومة بالتكنولوجيا نموًا متسارعًا نتيجة تزايد عدد العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والمعارض الضخمة، ورحلات العمل، فضلاً عن الازدحام المروري المتزايد. وقد بدأ هذا القطاع في اكتساب زخم ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد اهتمام الجهات الحكومية، ومجموعات الضيافة الفاخرة، ومنظمي الفعاليات. ويساهم توسّع Swvl في هذا القطاع ذات الهوامش العالية في دعم استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في الأسواق والقطاعات عالية الإيرادات، تمهيداً لتعميم هذا النموذج على مستوى العالم.

هذا وقد استكملت Swvl عدة حجوزات لعملاء من قطاع الشركات، وبدأت بالفعل التعاون مع ثلاثة من أبرز مزوّدي خدمات السائق الخاص، ووكالاتي سفر رائدتين. كما باشرت الشركة عملياتها مع دار شهيرة للأزياء الفاخرة لتصبح بموجبها الشريك المفضل للدار في مجال النقل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع نمو الشركة وقبولها في السوق، كما نعتقد أنها ترسخ مكانة Swvl كشريك مفضل للتنقل الفاخر للمسافرين بغرض العمل والترفيه على السواء.

وفي معرض تعليقه، صرّح Mostafa Kandil، الرئيس التنفيذي لشركة Swvl، قائلاً: "بفضل هذه المبادرة، نعمل على توسيع نطاق حضورنا في أحد أكثر القطاعات الواعدة في القطاع. فالسوق العالمي للسفر الفاخر يشهد نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الشركات، وقطاع السياحة، والفعاليات الإقليمية الكبرى. وبفضل منصتنا التكنولوجية وشراكاتنا الاستراتيجية، نؤمن بقدرتنا على تقديم تجارب تنقل فاخرة، وموثوقة، وسلسة، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات ذات هوامش الربح المرتفعة."

وتهدف منصة Swvl التكنولوجية الحصرية إلى تمكين تجارب حجز سلسة، وتحسين كفاءة ودورة حياة أسطول وسائل النقل في الوقت الفعلي، وإدارة الخدمات المخصصة، وذلك لضمان تحقيق تجربة عالمية المستوى للمسافرين المرموقين. ومن خلال التركيز على الأسواق عالية النمو، تستعد وحدة أعمال Swvl للسفر الفاخر (Swvl Luxury Travel) لأن تصبح جهة رائدة في قطاع التنقل الفاخر، مقدمةً الراحة والكفاءة والتميز التشغيلي.

للمزيد من المعلومات حول شركة Swvl وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.swvl.com.

لمحة عن Swvl

تُعد Swvl مزودًا عالميًا لحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، إذ إنها تقدم حلولاً مبتكرة تُحدث تحولاً في قطاع النقل لصالح المؤسسات والجهات الحكومية. وتهدف منصة الشركة إلى توفير بدائل تنقل آمنة، وأكثر كفاءة، وسهلة الوصول. كما تعمل الشركة في عدد كبير من المدن حول العالم، مقدّمةً خدمات تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من التنقل بفعالية ضمن بيئاتهم المختلفة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تتعلق بأحداث مستقبلية. وغالبًا ما تكون البيانات التطلعية مرفقة بتعابير مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نقدّر"، "نواصل"، "نتوقع"، "نعتزم"، "يجب"، "من المحتمل"، "نتطلع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نسعى"، "مستقبل"، "آفاق"، وغيرها من التعابير المماثلة التي تشير إلى أو تتنبأ بأحداث أو اتجاهات مستقبلية أو التي لا تُعد بيانات تاريخية.

وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بأحداث مستقبلية وبيانات أخرى لا تُعد حقائق تاريخية. على سبيل المثال، تستخدم Swvl بيانات تطلعية فيما تناقش إمكانات منتجاتها وخدماتها؛ وإمكانية تحقيق هوامش ربح مرتفعة من وحدة أعمال السفر الفاخر التابعة لها؛ وقدرتها على تقديم مجموعة شاملة من خدمات التنقل المتميزة وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الفاخرة في أسواقها التشغيلية؛ وقدرتها على تقديم خدمات متنوعة بوتيرة سريعة لقطاعات أعمال عالية الهامش وتحقيق الربحية المستدامة؛ وقدرتها على التوسع في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة والمربوطة بالدولار؛ وقدرتها على الحفاظ على شراكاتها وهوامش أرباحها؛ وإيمانها بقدرة سوق السفر الفاخر على النمو؛ والدخول السريع إلى السوق بفضل اتفاقياتها المبرمة، وقدرتها على تعزيز مكانة Swvl كشريك مفضل لرجال الأعمال والمسافرين بهدف الترفيه في مجال التنقل المرموق؛ إضافةً إلى تموضع الشركة وقدرتها على تقديم تجارب تنقل فاخرة وموثوقة وسلسة، فضلاً عن تعزيز الإيرادات ذات الهوامش العالية؛ وإيمانها بأن هذا القطاع الجديد يدعم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة والمربوطة بالدولار قبل تعميم النموذج على مستوى العالم؛ واستعدادها لأن تصبح شركة رائدة في قطاع التنقل المرموق. وتعتمد هذه البيانات على التوقعات الحالية لإدارة Swvl، ولا تُعد تنبؤًا بالأداء الفعلي. وتُقدم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط، ولا يُقصد بها أن تكون، ولا يجب أن يُعتمد عليها من قبل أي مستثمر باعتبارها ضمانًا أو تأكيدًا أو تنبؤًا أو بيانًا قاطعًا لحقيقة أو احتمالية معينة. فالأحداث والظروف الفعلية يصعب – بل قد يستحيل – التنبؤ بها، وغالبًا ما تختلف عن الافتراضات المطروحة. كما أن العديد من هذه الأحداث والظروف تقع خارج نطاق سيطرة Swvl. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Swvl، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Swvl وخططها وتقديراتها بشأن الأحداث المستقبلية وآرائها المعبّر عنها اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان. وتتوقع Swvl أن تؤدي الأحداث والتطورات اللاحقة إلى تغيير تقييماتها وتوقعاتها. وعلى الرغم من أنها قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، إلا أن Swvl تخلي مسؤوليتها صراحةً من أي التزام للقيام بذلك. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثل تقييمات الشركة بعد تاريخ هذا البيان. وبناءً عليه، لا يجوز الاعتماد المفرط على أي من هذه البيانات التطلعية. ما لم يقتضي القانون غير ذلك، لا تلتزم Swvl بأي مسؤولية تجاه إصدار أي تحديثات علنية لهذه البيانات التطلعية لتعكس أحداثًا أو ظروفًا وقعت بعد تاريخ صدورها، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة.

يمكن إيجاد المزيد من المعلومات المفصّلة بشأن المخاطر والشكوك التي تؤثر على الشركة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة وفق النموذج 20-F للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمُقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والمتاح على موقع الهيئة الإلكتروني: www.sec.gov، وفي الملفات التي ستدرجها لاحقاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

.

جهات الاتصال:

علاقات المستثمرين: ir@swvl.com

Ahmed Misbah

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة Swvl

البريد الالكتروني: ahmed.misbah@swvl.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.