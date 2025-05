音楽スターとラビング・ビーガン・フード (Loving Vegan Food) の創設者が、ハロン湾の中心でベトナム初となるヴィーガンスタイルの結婚式を挙行

ベトナム・ハロン発, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音楽スターのホー・クイン・フオン (Ho Quynh Huong) と、ラビング・ビーガン・フードの創設者であるホアン・コン・タイン (Hoang Cong Thanh) とのヴィーガンスタイルの結婚式が、ハロン湾の中心で開催され、その考え抜かれた企画と、夫婦が実践する持続可能なライフスタイルの理念が広く注目された。

世界自然遺産に指定されたハロン湾の美しい風景を背景に、愛の島として知られるもレウ島で、ユニークな結婚式が開催された。 式典では、著名な歌手でグリーンリビングの支持者であるホー・クイン・フオンと、ヴィーガン起業家のホアン・コン・タインとの結婚を祝福した。 ラビング・ビーガン・フードは、ベトナムで初のヴィーガンスタイルの結婚式をサポートする。 ベトナムでこれまで開催された最大規模のヴィーガンスタイルの結婚式の一つとして、このイベントは倫理的で持続可能な生活の重要な象徴となっている。

この式典の中心には、環境に配慮したライフスタイルを徹底する二人の同志による、5年に及ぶ愛の物語が息づいている。 新婦のホー・クイン・フオンは、ベトナムで最も人気のある音楽スターの一人であり、力強い歌声と、長年にわたるグリーンリビングの支持で称賛されている。 新郎のホアン・コン・タインは、20年以上にわたりヴィーガンのライフスタイルを実践しており、ヴィーガン業界で尊敬されている人物である。

ホー・クイン・フオンとホアン・コン・タインは、自然の美しさと精神的なつながりに満ちたハロンで生まれ育ち、その地が彼らの幼少期を育み、内面を形作った。 夫婦にとって、故郷を結婚式の会場に選ぶことは、自らのルーツ、すなわち二人の人生が始まった場所である母なる大地への気の利いた、力強いオマージュであった。

150人の親しい友人や家族に囲まれ、夫婦はあらゆる点で自然を尊重した結婚式を企画した。 結婚式の宴には、伝統的なベトナム料理をモダンにアップデートした品々が並んだ。それらはすべて、新鮮で、環境に優しい食材で作られたプラントベースメニューである。 ヴィーガン料理はどれも、新婦が自ら選んだもので、生命、家族、自然への感謝のメッセージが込められた。

イベント終了後、結婚式はすぐに現地メディアと外国メディアから広く注目を集めた。 ハロン湾を舞台にした史上初の大規模なヴィーガンスタイルの結婚式の画像が急速に広まり、ベトナムでの環境に配慮した生活のすばらしい象徴となり、世界中の視聴者の関心を惹いた。

