งานแต่งงานแบบมังสวิรัติครั้งแรกของเวียดนามระหว่างไอคอนดนตรีและผู้ก่อตั้ง Loving Vegan Food…

ฮาลอง เวียดนาม, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- งานแต่งงานแบบมังสวิรัติของไอคอนดนตรี Ho Quynh Huong และ Hoang Cong Thanh ผู้ก่อตั้ง Loving Vegan Food จัดขึ้นใจกลางอ่าวฮาลอง ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากการจัดงานที่ใส่ใจและปรัชญาการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนที่ทั้งคู่ยึดมั่น

งานแต่งงานสุดพิเศษจัดขึ้นบนเกาะ Reu ซึ่งรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะแห่งความรัก โดยมีฉากหลังเป็นอ่าวฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ พิธีดังกล่าวถือเป็นการเฉลิมฉลองการรวมตัวกันของนักร้องชื่อดังและผู้สนับสนุนการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง Ho Quynh Huong และผู้ประกอบการอาหารมังสวิรัติอย่าง Hoang Cong Thanh Loving Vegan Food มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนงานแต่งงานแบบมังสวิรัติครั้งแรกในเวียดนาม เนื่องจากเป็นงานแต่งงานแบบมังสวิรัติขนาดใหญ่ที่สุดงานหนึ่งที่เคยจัดขึ้นในเวียดนาม งานนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

หัวใจสำคัญของการเฉลิมฉลองนี้คือเรื่องราวความรักที่ยาวนานถึงห้าปีระหว่างจิตวิญญาณที่เหมือนกันของสองบุคคลที่อุทิศตนอย่างลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตที่มีจิตสำนึก เจ้าสาว Ho Quynh Huong เป็นหนึ่งในศิลปินที่ชาวเวียดนามชื่นชอบมากที่สุด เธอเป็นที่ชื่นชอบจากเสียงที่ทรงพลังและการสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมายาวนาน เจ้าบ่าว Hoang Cong Thanh ใช้ชีวิตแบบมังสวิรัติมานานกว่าสองทศวรรษ และเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในชุมชนธุรกิจมังสวิรัติ

Ho Quynh Huong และ Hoang Cong Thanh เกิดและเติบโตในฮาลองซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติและมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่หล่อหลอมวัยเด็กและจิตวิญญาณของพวกเขา สำหรับคู่รัก การเลือกบ้านเกิดเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานถือเป็นการเชิดชูเกียรติรากเหง้าของพวกเขาอย่างอ่อนโยนแต่ทรงพลัง ซึ่งเป็นการคารวะต่อแม่พระธรณีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขา

คู่รักคู่นี้จัดงานแต่งงานโดยให้เกียรติธรรมชาติในทุกขั้นตอน โดยมีเพื่อนและครอบครัวที่สนิทสนมกว่า 150 คนรายล้อมอยู่รอบตัว งานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานมีเมนูอาหารจากพืชทั้งหมด ซึ่งทำจากวัตถุดิบสดสะอาด ผสมผสานรสชาติแบบดั้งเดิมของเวียดนามกับศิลปะการทำอาหารสมัยใหม่ เจ้าสาวเป็นผู้เลือกอาหารมังสวิรัติแต่ละจานด้วยตัวเอง โดยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ครอบครัว และความกตัญญูต่อธรรมชาติ

หลังสิ้นสุดลง งานแต่งงานก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพงานแต่งงานมังสวิรัติขนาดใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในอ่าวฮาลองแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม และจุดประกายความสนใจในหมู่ผู้ชมทั่วโลก

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/488cb99d-502b-4c0e-a8b9-e2865c1409e0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db91ac18-2095-4a0a-a131-20f75be1d126

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7cef94e-9b30-4bb5-aa3b-49468c4fe4fc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b57edb9e-aaa8-4a2d-9198-019b952bae95

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2efd26e-79ab-44be-83ed-06838801047d

