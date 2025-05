베트남 음악계 아이콘과 러빙 비건 푸드 창립자가 영원을 약속하며 하롱베이에서 열린 베트남 최초의 비건 결혼식 화제

하롱, 베트남, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베트남 음악계의 아이콘으로 불리는 호 뀐 흐엉 (Ho Quynh Huong)과 러빙 비건 푸드(Loving Vegan Food)의 설립자인 호앙 콩 탄의 비건 결혼식이 하롱베이 (Ha Long Bay)의 중심부에서 개최되었다. 이번 결혼식은 세심한 준비와 부부가 추구하는 지속 가능한 라이프스타일 철학이 부각되며 많은 사람들의 관심을 끌었다.

세계 자연 유산으로 지정된 하롱베이의 멋진 풍광을 배경으로 사랑의 섬으로도 알려진 레우 섬 (Reu Island)에서 독특한 결혼식이 진행되었다. 이 결혼식은 유명 가수이자 친환경 생활 옹호자인 호 뀐 흐엉과 비건 사업가인 호앙 콩 탄의 결합을 기념하는 행사였다. Loving Vegan Food도 베트남 최초의 비건 결혼식을 지원하게 되어 뜻깊은 시간을 가졌다. 베트남에서 개최된 역대 최대 규모의 비건 결혼식 중 하나인 이번 행사는 윤리적이고 지속 가능한 삶의 의미 있는 상징이 되었다.

이번 결혼식의 중심에는 의식 있는 삶의 방식에 깊이 헌신하는 두 연인의 5년 간의 러브 스토리가 자리잡고 있다. 신부 호 뀐 흐엉은 베트남에서 가장 사랑받는 음악 아이콘 중 한 명으로, 파워풀한 목소리와 더불어 오랜 기간 친환경 라이프스타일을 지지하며 대중의 존경을 받는 인물이다. 신랑 호앙 콩 탄은 20년 넘게 비건 라이프스타일을 실천해 왔으며 비건 비즈니스 커뮤니티에서 높은 평가를 받고 있다.

호 뀐 흐엉과 호앙 콩 탄은 자연의 아름다움과 정신적 유대감이 있는 하롱에서 태어나고 자랐으며, 어린 시절 이곳에서 자라나며 영혼을 만들어나간 장소이다. 이 커플이 고향을 결혼식 장소로 선택한 것은 그들의 여정이 시작된 어머니 대지에 대한 경의이자 그들의 뿌리에 대한 부드러우면서도 강력한 헌사였다.

가장 가까운 친구와 가족 150여 명을 초청한 이 부부는 행사의 모든 접점에서 자연을 존중하는 결혼식을 기획하였다. 결혼식 만찬은 베트남 전통의 풍미와 현대적인 요리 예술을 결합한 신선하고 깨끗한 재료로 만든 전적으로 식물성 메뉴로 구성되었다. 각 비건 요리는 신부가 직접 고른 것으로, 생명과 가족, 자연에 대한 감사의 메시지를 담고 있다.

이번 결혼식은 행사가 끝난 후 현지 및 해외 언론의 뜨거운 관심을 받기도 했다. 하롱베이에서 열린 최초의 대규모 비건 결혼식 사진은 급속히 확산되어 베트남에서 환경을 생각하는 삶을 상징하는 영감이 되었고, 전 세계 사람들의 관심을 불러일으켰다.

