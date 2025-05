Falcon Luxe 指出 Bombardier Challenger 為最受歡迎的私人包機型號

杜拜,阿拉伯聯合酋長國, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下公司 Falcon 欣然宣佈,Bombardier Challenger 是其私人包機隊伍中最受歡迎的飛機型號。 目前有兩架 Challenger 噴射機投入營運,對於尋求寬敞舒適及奢華飛行體驗的客戶來說,這款客機無疑是首選。

Challenger 是全球最值得信賴的商務客機之一。 這款客機擁有寬敞、安靜的客艙,可舒適地容納最多 12 位乘客。 飛行航程可達 4,000 海里(約 7,400 公里),可直飛杜拜和倫敦、利雅德和巴黎,以及馬爾代夫等主要目的地。 客機性能強大,客艙空間寬敞,讓乘客在飛行途中無論是工作、休憩或睡覺,都能享受舒適的旅程。

Alex Group Investment 的創辦人兼主席 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:「當我們考慮客戶所重視的因素,例如空間、舒適感、直航範圍及可靠性時,Challenger 每次都能符合我們的要求。 這是我們目前營運最強大的資產之一,而且在每次航行中,它都不斷證明自身的價值。」

Falcon Luxe 為 Falcon 的私人飛機包機部門,隸屬 Alex Group Investment 旗下的 Falcon 同時亦提供飛行支援、固定基地營運商 (FBO) 及維護、修理和全面檢修 (MRO) 服務。

隨著越來越多人轉向私人航空,Falcon Luxe 始終專注於為客戶提供最需要的飛機,帶來可靠服務,重視細節,並且致力做到最好。

欲了解關於 Falcon Luxe 機隊的更多訊息,請瀏覽 Falcon Luxe | 我們的機隊 - Falcon

關於 Falcon

Falcon 是一家頂級航空服務供應商,提供一站式服務,滿足您的所有航空需求。 透過 Falcon Luxe,我們為您提供一支可遍及全球的現代化私人包機隊伍,確保每次飛行,都能為您帶來舒適又私密的旅程。 Falcon Elite 擁有專屬私人飛機航站樓(固定基地營運商),於登機前即可為您提供頂尖服務及難忘體驗。 Falcon Technic 不僅為我們的機隊,亦為第三方飛機提供全天候維護、修理和全面檢修 (MRO) 服務,確保飛機擁有最佳性能和可靠性。 此外,Falcon Flight Support 由始至終提供個人專屬的支援,致力讓您的行程輕鬆無憂。

欲了解更多詳情,請瀏覽 flyfalcon.com、Instagram 及 LinkedIn

傳媒查詢

Ines Nacerddine

航空業務市場總監

Alex Group Investment

電郵:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

