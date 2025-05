Falcon Luxe ยก Bombardier Challenger ให้เป็นเครื่องบินที่เป็นที่ต้องการสูงสุดสำหรับการเช่าเหมาลำแบบส่วนตัว

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alex Group Investment รู้สึกภูมิใจที่จะฉายสปอตไลต์ให้ Bombardier Challenger เป็นเครื่องบินที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในกลุ่มเครื่องบินเช่าเหมาลำแบบส่วนตัวของบริษัท เครื่องบินลำนี้จัดอยู่ในเครื่องบินเจ็ต Challenger สองลำที่ปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบัน และโดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับลูกค้าที่แสวงหาประสบการณ์การบินที่กว้างขวางและหรูหรา

ชาเลนเจอร์เป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตเพื่อธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก โดยมีห้องโดยสารที่กว้างขวางและเงียบสงบ ซึ่งรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 12 คน ด้วยระยะทางสูงสุด 4,000 ไมล์ทะเล (ประมาณ 7,400 กิโลเมตร) เครื่องบินลำนี้สามารถบินตรงระหว่างจุดหมายปลายทางหลักได้ เช่น ระหว่างดูไบกับลอนดอน ริยาดกับปารีส และมัลดีฟส์ สมรรถนะอันแข็งแกร่งและพื้นที่ห้องโดยสารอันกว้างขวางทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะทำงาน พักผ่อน หรือนอนหลับในระหว่างเที่ยวบินก็ตาม

“เมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่ลูกค้าของเราให้คุณค่า เช่น พื้นที่ ความสะดวกสบาย ระยะทางบินที่ต่อเนื่อง และความน่าเชื่อถือ นับได้ว่า Challenger สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ทุกครั้ง” นาย Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alex Group Investment กล่าว “นี่คือสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราดำเนินการในปัจจุบัน และก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าตัวมันเองในทุกเที่ยวบิน”

Falcon Luxe คือแผนกธุรกิจเครื่องบินเช่าเหมาลำแบบส่วนตัวของ Falcon ซึ่งยังให้บริการสนับสนุนการบิน FBO และ MRO ภายใต้ Alex Group Investment อีกด้วย

เนื่องจากผู้คนหันมาใช้บริการการบินแบบส่วนตัวกันมากขึ้น Falcon Luxe จึงยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นให้บริการเครื่องบินที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด พร้อมมอบบริการที่เชื่อถือได้ด้วยความเอาใจใส่ในรายละเอียดและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฝูงบินของ Falcon Luxe โปรดไปที่ Falcon Luxe | ฝูงบินของเรา - Falcon

เกี่ยวกับ Falcon

Falcon คือผู้ให้บริการการบินชั้นเลิศที่ให้บริการครบวงจรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณในด้านการบิน Falcon Luxe ทำให้เรามีฝูงเครื่องบินส่วนตัวอันทันสมัยที่พร้อมให้บริการเช่าเหมาลำทั่วโลก เพื่อรับประกันความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในทุกการเดินทาง Falcon Elite โดดเด่นด้วยอาคารผู้โดยสารเครื่องบินส่วนตัวสุดพิเศษ (FBO) ซึ่งมอบบริการที่เป็นเลิศและประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่อาจลืมเลือนก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่อง Falcon Technic ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งไม่เพียงแต่สำหรับฝูงบินของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องบินของบริษัทอื่นด้วย เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด นอกจากนี้ Falcon Flight Support ยังทุ่มเทเพื่อทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย โดยสนับสนุนช่วยเหลือแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ต้นจนจบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ flyfalcon.com, Instagram และ LinkedIn

สำหรับติดต่อสอบถามด้านสื่อมวลชน

Ines Nacerddine

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด - การบิน

Alex Group Investment

อีเมล: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.