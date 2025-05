Falcon Luxe 强调 Bombardier Challenger 为最受欢迎的私人包机机型

阿联酋迪拜, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alex Group Investment 旗下的 Falcon 自豪地强调,Bombardier Challenger 是其私人飞机包机机队中最受欢迎的机型。目前,该公司有两架在运的 Challenger 喷气式飞机,对于追求宽敞和奢华飞行体验的乘客而言,这款飞机无疑是他们的首选。

Challenger 是全球最值得信赖的商务喷气式飞机之一。它拥有宽敞安静的客舱,最多可容纳 12 名乘客。Challenger 航程可达 4,000 海里(约 7,400 公里),可在多个主要目的地间直飞,如从迪拜到伦敦、利雅得到巴黎以及马尔代夫群岛之间。其性能优越,客舱宽敞,让乘客无论在飞行途中工作、放松还是睡觉,都能享受舒适的旅程。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:“客户看重空间、舒适度、不经停航程和可靠性等因素,而从这些方面考察飞机时,Challenger 总能不负所望。这是现今我们最优秀的在运机型之一,它在一次次飞行中不断地证明着自身价值。”

Falcon Luxe 是 Falcon 的私人飞机包机部门,它隶属于 Alex Group Investment 旗下,亦提供飞行支持、私人飞机航站楼 (FBO) 以及维护、修理和全面检修 (MRO) 服务。

随着越来越多人选择私人航空,Falcon Luxe 会继续专注于提供客户最需要的飞机,严谨对待每一处细节,坚持把事情做好做对,以交付值得信赖的服务。

如需了解更多关于 Falcon Luxe 飞机机队的信息,请访问 Falcon Luxe | 我们的机队 - Falcon

关于 Falcon

Falcon 是一家顶尖的航空服务供应商,提供一站式服务,满足您在航空领域的各类需求。通过 Falcon Luxe,我们提供一支可供全球人士包机的现代化私人飞机机队,确保每次旅程倍添舒适,隐私无忧。Falcon Elite 有专属私人飞机航站楼 (FBO),在您登机前即可提供顶级服务和难忘体验。Falcon Technic 为我们的机队以及第三方飞机提供全天候维护、修理和全面检修 (MRO) 服务,以确保飞机具备最佳性能,安全可靠。此外,Falcon Flight Support 全程提供个性化支持,致力于让您的旅行轻松无忧。

详情请访问 flyfalcon.com、Instagram和LinkedIn

媒体垂询

Ines Nacerddine

航空营销总监

Alex Group Investment

电子邮箱:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

本公告随附照片可通过此链接获取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.