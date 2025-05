Falcon Luxe Mengumumkan Bombardier Challenger sebagai Pesawat yang Mendapat Permintaan Paling Tinggi Untuk Sewaan Persendirian

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, sebahagian daripada Alex Group Investment, dengan bangganya mengumumkan Bombardier Challenger sebagai pesawat yang mendapat permintaan paling tinggi dalam armada sewaan jet peribadinya. Dengan dua jet Challenger yang kini beroperasi, pesawat ini menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang inginkan pengalaman penerbangan yang memiliki ruang yang luas dan mewah.

Challenger merupakan salah satu jet perniagaan yang paling dipercayai di dunia. Ia menawarkan kabin yang luas dan senyap yang mampu menampung maksimum 12 penumpang dengan selesa. Dengan jarak penerbangan hingga 4,000 batu nautika (kira-kira 7,400 kilometer), ia boleh terbang tanpa henti antara destinasi utama seperti Dubai dan London, Riyadh dan Paris serta Maldives. Prestasi yang kukuh dan ruang kabin yang luas membolehkan penumpang menikmati perjalanan yang selesa, sama ada untuk bekerja, berehat atau tidur di sepanjang penerbangan.

“Apabila kami melihat perkara yang dihargai oleh pelanggan kami, seperti ruang, keselesaan, jarak penerbangan tanpa henti dan kebolehpercayaan, Challenger sentiasa memenuhi jangkaan,” kata Encik Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pengasas & Pengerusi Alex Group Investment. “Ia merupakan salah satu aset paling kukuh yang kami kendalikan hari ini dan terus membuktikan keupayaannya dalam setiap penerbangan.”

Falcon Luxe merupakan bahagian sewaan jet peribadi Falcon, yang turut menyediakan perkhidmatan Sokongan Penerbangan, FBO dan MRO di bawah Alex Group Investment.

Seiring dengan pertambahan bilangan orang yang beralih kepada penerbangan peribadi, Falcon Luxe kekal fokus dalam menawarkan pesawat yang menjadi pilihan utama pelanggan, sambil memberikan perkhidmatan yang boleh dipercayai dengan perhatian terhadap setiap butiran serta komitmen kukuh untuk melakukan yang terbaik.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai armada Falcon Luxe, sila layari Falcon Luxe | Armada kami - Falcon

Perihal Falcon

Falcon merupakan penyedia perkhidmatan penerbangan terkemuka, menawarkan penyelesaian sehenti untuk semua keperluan penerbangan anda. Dengan Falcon Luxe, kami menyediakan armada jet peribadi moden yang tersedia untuk sewaan global, memastikan keselesaan dan privasi dalam setiap perjalanan. Falcon Elite menampilkan terminal jet peribadi eksklusif (FBO), memberikan perkhidmatan terbaik dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan sebelum anda menaiki pesawat. Falcon Technic menawarkan perkhidmatan Penyelenggaraan, Pembaikan dan Baik Pulih (MRO) 24/7, bukan sahaja untuk armada kami tetapi juga bagi pesawat pihak ketiga, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang optimum. Selain itu, Falcon Flight Support berdedikasi untuk memudahkan perjalanan anda dengan menyediakan sokongan peribadi dari awal hingga akhir.

Dapatkan maklumat lanjut di flyfalcon.com, Instagram dan LinkedIn

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Pengarah Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

E-mel: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.