Falcon Luxe, 개인 전세기용으로 가장 많은 요청을 받은 모델로 Bombardier Challenger 선정

두바이, 아랍에미리트공화국, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 알렉스 그룹 인베스트먼트(Alex Group Investment)의 계열사인 Falcon이 개인 제트기 전세 항공기 중 가장 많은 요청을 받은 인기 기종 모델인 봄바디어 챌린저 (Bombardier Challenger)를 소개하였다. 현재 두 대의 Challenger 제트기가 운항 중이며 해당 기종은 넓은 공간과 고급스러운 비행 경험을 원하는 고객에게 최고의 선택이라는 평가다.

Challenger 모델은 세계에서 가장 신뢰받는 비즈니스 제트기 중 하나로 지목된다. 최대 12명의 승객이 편안하게 앉을 수 있는 넓고 조용한 기내 분위기가 주요 특징이다. 최대 4,000해리(약 7,400km)의 항속거리로 두바이와 런던, 리야드와 파리, 몰디브 등 주요 행선지 간 직항 비행이 가능하다 강력한 비행 성능과 넉넉한 기내 공간 덕분에 승객들은 비행 중 업무, 휴식, 수면 등 모든 면에서 편안한 여행이 가능하다.

Alex Group Investment의 설립자이기도 한 Sultan Rashit 회장은 “기내 공간, 아늑함, 논스톱 운항거리, 신뢰성 등 고객이 중요하게 생각하는 요소를 살펴보면 Challenger는 매번 이를 충족하고 있다.”라고 강조했다. 그는 이어 “ Challenger는 현재 우리가 운영하는 가장 강력한 자산 중 하나이며 모든 비행에서 그 가치를 계속 입증하고 있다.”며 자부심을 보였다.

Falcon Luxe는 Falcon의 개인 제트기 전세 사업부로, Alex Group Investment 산하에 비행 지원, FBO 및 MRO 서비스도 제공하고 있다.

개인 항공 서비스를 이용하는 사람들이 늘어남에 따라 Falcon Luxe는 고객이 가장 원하는 항공기를 제공하는 데 집중하고 있으며, 세부 사항에 대한 관심을 유지하며 고품질의 믿음이 가는 일을 하겠다는 확고한 의지와 함께 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고 있다.

Falcon Luxe 기종에 대해 자세히 알고 싶다면 다음 링크를 통해 확인해보세요: Falcon Luxe | Our fleet - Falcon

Falcon 소개

Falcon은 최고의 항공 서비스 제공업체로, 항공 서비스 관련 모든 니즈를 충족하는 원스톱 쇼핑을 제공하고 있다. Falcon Luxe는 글로벌 전세기 용도로 사용할 수 있는 최신형 개인 제트기를 제공하여, 모든 여정에서 편안함과 프라이버시를 보장하고 있다. Falcon Elite는 전용 제트기 터미널(FBO)을 갖추고 있어 탑승 전부터 최고 수준의 서비스와 잊을 수 없는 경험을 제공한다. Falcon Technic은 자사 항공기뿐만 아니라 타사 항공기에 대해서도 연중무휴 24시간 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스를 제공함으로써 최적의 성능과 신뢰성을 보장하고 있다. 또한, Falcon Flight Support는 처음부터 끝까지 맞춤형 지원을 제공함으로써 고객의 편안한 여행을 위해 최선을 다하고 있다. Falcon에서는 모든 항공 관련 요구 사항을 말 그대로 한 지붕 아래에서 처리하고 있다.

언론 문의

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

본 보도자료와 관련된 사진은 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

