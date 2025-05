Falcon Luxe מציינת את Bombardier Challenger כמטוס המבוקש ביותר לצ'רטר פרטי

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Falcon, חלק מקבוצת אלכס השקעות (Alex Group Investment), גאה לציין את Bombardier Challenger כמטוס המבוקש ביותר בצי המטוסים הפרטיים שלה. עם שני מטוסי צ'לנג'ר הפועלים כעת, מטוס זה בולט כבחירה המובילה עבור לקוחות המחפשים חווית טיסה מרווחת ויוקרתית.

הצ'לנג'ר הוא אחד ממטוסי העסקים המהימנים ביותר בעולם. הוא מציע תא נוסעים רחב ושקט שיכול להכיל בנוחות עד 12 נוסעים. עם טווח של עד 4,000 מיילים ימיים (כ-7,400 קילומטרים), הוא יכול לטוס ישירות בין יעדים מרכזיים כמו דובאי ולונדון, ריאד ופריז והאיים המלדיביים. הביצועים החזקים והמרחב הנדיב בתא הנוסעים מאפשרים לנוסעים לטוס בנוחות, בין אם בעבודה, במנוחה או בשינה במהלך הטיסה.

"כשאנחנו מסתכלים על מה שהלקוחות שלנו מעריכים, כמו מרחב, נוחות, טווח ללא הפסקה ואמינות, הצ'לנג'ר מספק זאת בכל פעם", אמר סולטן ראשית עבדאללה ראשית אל שן (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene), מייסד ויו"ר Alex Group Investment. "זהו אחד הנכסים החזקים ביותר שאנו מפעילים כיום, והוא ממשיך להוכיח את ערכו בכל טיסה".

Falcon Luxe היא חטיבת השכרת מטוסי סילון פרטיים של Falcon, המספקת גם שירותי תמיכה בטיסה, מסופי מטוסים פרטיים מפוארים FBO ושירותי תחזוקה, תיקון ושיפוץ - MRO תחת Alex Group Investment.

ככל שיותר אנשים פונים לתעופה פרטית, Falcon Luxe ממשיכה להתמקד בהצעת המטוסים שהלקוחות הכי רוצים, מתן שירות מהימן עם תשומת לב לפרטים ומחויבות חזקה לעשות דברים נכון.

למידע נוסף על צי Falcon Luxe, בקרו בכתובת : Falcon Luxe | הצי שלנו - F alcon

אודות Falcon

Falcon היא ספקית שירותי תעופה מובילה, המציעה One Stop Shop לכל צרכי התעופה שלכם. עם Falcon Luxe, אנו מספקים צי של מטוסים פרטיים מודרניים הזמינים לצ'רטר גלובלי ברחבי העולם, מה שמבטיח נוחות ופרטיות לכל נסיעה. Falcon Elite כוללת מסופי מטוסים פרטיים מפוארים (FBO), המספק שירות ברמה הגבוהה ביותר וחוויה בלתי נשכחת עוד לפני העלייה למטוס. Falcon Technic מציעה שירותי תחזוקה, תיקון ושיפוץ (MRO) 24/7, לא רק עבור הצי שלנו אלא גם עבור מטוסי צד שלישי, מה שמבטיח ביצועים ואמינות מיטביים. בנוסף, Falcon Flight Support מחויבת להפוך את הנסיעה שלכם ללא מאמץ, ומספקת תמיכה מותאמת אישית מתחילתה ועד סופה.

גלו עוד ב- flyfalcon.com, באינסטגרם ובלינקדאין.

