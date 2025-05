Falcon Luxe destaca el Bombardier Challenger como el avión más solicitado para vuelos chárter privados

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, integrante de Alex Group Investment, se enorgullece de destacar el Bombardier Challenger como el avión más solicitado de su flota de jets privados para vuelos chárter. Con dos jets Challenger actualmente en funcionamiento, este avión sobresale como la primera elección de clientes que buscan una experiencia de vuelo con amplitud y lujo.

El Challenger es uno de los jets comerciales más confiables del mundo. Ofrece una cabina espaciosa y silenciosa donde pueden viajar hasta 12 pasajeros cómodamente sentados. Con una autonomía de hasta 4000 millas náuticas (aproximadamente 7400 kilómetros), puede volar sin escalas entre los principales destinos, como Dubái y Londres, Riad y París y las Maldivas. Su sólido rendimiento y el amplio espacio en cabina permite a los pasajeros viajar con comodidad, tanto si trabajan como si se descansan o duermen durante el vuelo.

“Cuando consideramos lo que valoran nuestros clientes, como el espacio, la comodidad, la autonomía de vuelo sin escalas y la confiabilidad, el Challenger cumple todos los requisitos”, declaró el sultán Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y Presidente de Alex Group Investment. “Es uno de los activos más valiosos con los que contamos actualmente, y sigue demostrando su valía en cada vuelo”.

Falcon Luxe es la división de jets privados para vuelos chárter de Falcon, que también ofrece servicios de asistencia en vuelo, FBO y MRO como parte de Alex Group Investment.

En un momento en el que cada vez más personas se decantan por la aviación privada, Falcon Luxe sigue teniendo como objetivo ofrecer a sus clientes los aviones que más quieren, brindando un servicio confiable, prestando atención a los detalles y con un firme compromiso de hacer las cosas bien.

Para saber más acerca de la flota de Falcon Luxe, visite Falcon Luxe | Nuestra flota - Falcon

Acerca de Falcon

Falcon es un proveedor de servicios de aviación de primer nivel que ofrece una solución integral para todas sus necesidades de aviación. Con Falcon Luxe, ofrecemos una flota de modernos jets privados disponibles para vuelos chárter en todo el mundo, garantizando comodidad y privacidad en cada recorrido. Falcon Elite cuenta con una terminal privada exclusiva para jets (FBO), que brinda un servicio de máximo nivel y una experiencia inolvidable incluso antes de subir a bordo. Falcon Technic ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo para nuestra flota, sino también para aeronaves de terceros, lo que garantiza un desempeño y una confiabilidad óptimos. Además, Falcon Flight Support se dedica a facilitar su viaje, proporcionándole asistencia personalizada de principio a fin.

Descubra más en flyfalcon.com, Instagram y LinkedIn

Consultas de los medios de comunicación

Ines Nacerddine

Directora de Marketing - Aviación

Alex Group Investment

Correo electrónico: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

