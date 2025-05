Conclusion d’un accord de services entre Falcon et quatre avions de ligne internationale

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, filiale d’Alex Group Investment, vient de conclure un nouvel accord visant la fourniture de services d’assistance en vol à quatre avions de ligne internationale.

Conformément aux termes contractuels, Falcon Flight Support proposera toute une gamme de services personnalisés en appui aux opérations quotidiennes de la flotte. Il est question de coordonner l’assistance au sol, gérer les autorisations, la planification des vols, la logistique des équipages, et d’assurer d’autres services opérationnels clés en vue de garantir des déplacements sécurisés et ponctuels à l’échelle mondiale.

Falcon a constaté que l’activité de son terminal pour jets privés (ou FBO), Falcon Elite, est en très nette progression, motivée par une approche véritablement personnalisée du service client, qui nourrit la demande croissante pour ses services d’assistance en vol dans la région.

M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et président d’Alex Group Investment, s’exprime en ces termes : « Falcon gère déjà intégralement sa propre flotte en interne et assure des services dans plus de 80 % des aéroports du monde. Existe-t-il meilleure preuve de compétence que de miser sur une équipe qui gère ses propres avions au quotidien ? »

Les services d’assistance en vol de Falcon sont conçus pour les opérateurs nécessitant des solutions rapides, fluides et dénuées de mauvaises surprises. À l’appui d’un nombre grandissant d’avions se reposant chaque jour sur ses services, Falcon est désormais prête à accompagner encore plus de clients, et ébauche des plans de développement visant de nouveaux marchés.

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Falcon Flight Support | Expert Private Aviation Services

À propos de Falcon

Falcon est un prestataire de services aéronautiques de premier plan, offrant un guichet unique pour tous vos besoins en matière d’aviation. Avec Falcon Luxe, vous bénéficiez d’une flotte moderne de jets privés disponibles à l’affrètement dans le monde entier, pour des trajets confortables et en toute intimité. Falcon Elite dispose d’un terminal exclusif (FBO) pour jets privés, offrant un service haut de gamme et une expérience inoubliable dès votre arrivée. Falcon Technic propose des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) 24 h/24 et 7 j/7, non seulement pour notre flotte, mais aussi pour les appareils de tiers, afin de garantir des performances et une fiabilité optimales. Falcon Flight Support vous accompagne tout au long de votre voyage, et vous assure une assistance personnalisée du départ à l’arrivée. Chez Falcon, nous nous occupons de tous vos besoins en matière d’aviation.

Pour en savoir plus, veuillez consulter flyfalcon.com, Instagram et LinkedIn

Demandes médias

Ines Nacerddine

Directrice marketing - Aviation

Alex Group Investment

E-mail : ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/297d85e0-19dc-413a-b7cf-041c9f4941c8

