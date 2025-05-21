Bitget 慶祝比特幣薄餅日，在全球 20 多個城市分發超過 5 千個薄餅

維多利亞，塞舌爾, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 將在五大洲舉辦活動並向 2 千多人派發薄餅，以此慶祝比特幣薄餅日。 5 月 19 日至 22 日期間，聚會將在阿布賈、開普敦、布宜諾斯艾利斯、聖保羅、墨西哥城、里斯本、巴塞隆納、佛羅倫斯、卡塔尼亞、都靈、米蘭、雅典、馬尼拉大都會、檳城、地拉那、布拉格、杜拜、台北和胡志明市等城市舉行。

大家在每年 5 月 22 日慶祝比特幣薄餅​​日，讓我們想起 Laszlo Hanyecz 在 2010 年以 1 萬比特幣買了兩個薄餅的歷史性交易——這筆交易證明了比特幣作為交易媒介的巨大潛力。 這筆小額交易當時價值約 41 美元，現在估值接近 10 億美元。 這個日子已經成為比特幣從小眾實驗演變為新興金融創新領域支柱的象徵。

今年的慶祝活動旨在連接全球加密貨幣社群，為愛好者、交易者和新手提供一個機會，圍繞比特幣的發展歷程和去中心化金融的未來進行對話。 這些活動結合有利於拓展人脈的非正式交流與教育討論，鞏固比特幣日益貼合瞬息萬變的經濟格局的優勢。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「每年，我們都會慶祝比特幣薄餅​​日，因為這個日子提醒我們該行業已經走了多遠——從 1 萬比特幣價值僅為 40 美元的時代，到現在其價值高達 10 億美元。 這是歷史上任何金融工具大獲成功的縮影。 在 Bitget，這是我們最喜歡的日子之一，很適合與社群分享並回顧我們共同經歷的精彩旅程。」

透過在非洲、拉丁美洲、歐洲和亞洲等不同地區組織活動，Bitget 正在展示對當地加密社群的支援，鼓勵大眾更廣泛地參與不斷發展的加密貨幣領域。 這些聚會彰顯比特幣的故事如何跨越國界，在全球引起共鳴。 此類舉措提醒大家留意有助繼續推動加密貨幣普及的原則——創新、適應力和共同願景。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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