Bitget comemora o Bitcoin Pizza Day distribuindo mais de 5.000 pizzas em mais de 20 cidades do mundo

VICTORIA, Seychelles, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, empresa líder no segmento de troca de criptomoedas e Web3, está comemorando o Bitcoin Pizza Day (Dia da Pizza do Bitcoin). Nesse sentido, ela está organizando eventos em cinco continentes e distribuindo pizzas para mais de 2.000 pessoas. Entre 19 e 22 de maio, serão realizados encontros em cidades como Abuja, Cidade do Cabo, Buenos Aires, São Paulo, Cidade do México, Lisboa, Barcelona, Florença, Catânia, Turim, Milão, Atenas, Metro Manila, Penang, Tirana, Praga, Dubai, Taipei e Cidade de Ho Chi Minh.

O Bitcoin Pizza Day, comemorado anualmente em 22 de maio, nos lembra da histórica compra de duas pizzas por 10.000 Bitcoins por Laszlo Hanyecz em 2010, uma transação que demonstra o imenso potencial do Bitcoin como meio de troca. A modesta transação, que na época valia cerca de US$ 41, agora está avaliada em quase US$ 1 bilhão. O dia se tornou um símbolo da evolução do Bitcoin, que começou como um experimento de nicho para se tornar a espinha dorsal do espaço emergente de inovação financeira.

As comemorações deste ano buscam unir a comunidade global de criptografia, oferecendo uma oportunidade para que entusiastas, comerciantes e recém-chegados dialoguem sobre a jornada do Bitcoin e o futuro das finanças descentralizadas. Os eventos combinam redes informais com discussões educacionais, reforçando a crescente relevância do Bitcoin em meio a cenários econômicos sujeitos a constantes mudanças.

“Todos os anos, comemoramos o Bitcoin Pizza Day porque ele nos faz lembrar o quanto esse setor evoluiu, de 10.000 BTC valendo apenas US$ 40 para chegar agora a US$ 1 bilhão. Ele marca o epítome do sucesso de qualquer veículo financeiro na história. Na Bitget, este é um dos nossos dias favoritos para compartilhar com a comunidade e refletir sobre a incrível jornada da qual todos nós fizemos parte”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Ao organizar eventos em diversas regiões, como África, América Latina, Europa e Ásia, a Bitget demonstra apoio às comunidades locais de criptomoedas, incentivando uma participação mais ampla no espaço criptográfico em evolução. As reuniões destacam como a história do Bitcoin repercute globalmente, transcendendo fronteiras. Iniciativas como essa servem como lembretes dos princípios que continuarão a alimentar a adoção da criptoinovação, da resiliência e da visão conjunta.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget Exchange tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente — com o seu pioneiro recurso de copy trading e outras soluções de negociação —, ao mesmo tempo em que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, ao preço do Ethereum e a outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro das criptomoedas.

