ビットゲット (Bitget)、世界20都市以上で5000枚以上のピザを配布してBitcoin Pizza Dayを祝福

セイシェル、ビクトリア発, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所兼Web3企業であるビットゲットは、ビットコイン・ピザ・デー (Bitcoin Pizza Day) を記念して、5大陸でイベントを開催し、2,000人以上にピザを配布する。 5月19日から22日にかけて、アブジャ、ケープタウン、ブエノスアイレス、サンパウロ、メキシコシティ、リスボン、バルセロナ、フィレンツェ、カターニア、トリノ、ミラノ、アテネ、マニラ首都圏、ペナン、ティラナ、プラハ、ドバイ、台北、ホーチミン市などの都市で集会が開催されている。

毎年5月22日に祝われるビットコイン・ピザ・デーは、2010年にラズロ・ハニエツが1万ビットコインでピザ2枚を購入し、ビットコインが交換手段として計り知れない可能性を秘めていることを示した歴史的な出来事を思い起こさせる。 当時41ドル程度だったこの控えめな取引は、現在では約10億ドルと推定されている。 この日は、ビットコインがニッチな実験から新興金融イノベーション分野の基盤へと進化した象徴となった。

今年の祝賀行事は、世界中の暗号資産コミュニティの架け橋となることを目指しており、愛好家、トレーダー、そして新規参入者がビットコインの歩みと分散型金融の未来について対話する機会を提供する。 このイベントは、非公式なネットワーキングと教育的なディスカッションを組み合わせたもので、変化する経済情勢の中でビットコインの重要性が高まっていることを改めて強調する。

「1万BTCの価値がわずか40ドルから、今や10億ドルに達するまで、この業界がどれだけ進歩してきたかを思い出させてくれるため、毎年、ビットコイン・ピザ・デーを祝っています。 これは、歴史上あらゆる金融商品の成功の象徴です。 ビットゲットにとって、この日はコミュニティと分かち合い、私たち全員が参加してきた素晴らしい旅路を振り返ることができる最も好きな日の1つです」と、ビットゲットの最高経営責任者であるグレイシー・チェン (Gract Chen) は述べた。

アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジアなど、多様な地域でイベントを開催することにより、ビットゲットは進化する暗号空間への幅広い参加を促し、地域ごとの暗号資産コミュニティへの支援を示している。 これらの集会は、ビットコインの物語が国境を越えて世界中でどのように共感を呼んでいるかを浮き彫りにしている。 このような取り組みは、革新性、回復力、共同ビジョンという暗号通貨の普及を今後も促進していく原則を改めて認識させてくれる。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、Bitcoin価格、Ethereum価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール全国代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

