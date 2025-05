Bitget חוגגת את יום הפיצה של ה-Bitcoin על ידי חלוקת יותר מ-5,000 פיצות ביותר מ-20 ערים ברחבי העולם

ויקטוריה, איי סיישל, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, חוגגת את יום הפיצה של ה-Bitcoin על ידי אירוח אירועים ברחבי חמש היבשות וחלוקת פיצות ליותר מ-2,000 איש. החל ב-19 במאי ועד ל-22 במאי יתקיימו מפגשים בערים כמו אבוג'ה, קייפטאון, בואנוס איירס, סאו פאולו, מקסיקו סיטי, ליסבון, ברצלונה, פירנצה, קטניה, טורינו, מילאנו, אתונה, מטרו מנילה, פנאנג, טירנה, פראג, דובאי, טאיפיי והו צ'י מין סיטי.

יום הפיצה של ה-Bitcoin, הנחגג מדי שנה ב-22 במאי, מזכיר לנו את הרכישה ההיסטורית של שתי פיצות תמורת 10,000 מטבעות Bitcoin בידי לאזלו האנייץ' (Laszlo Hanyecz ) בשנת 2010 - עסקה המדגימה את הפוטנציאל העצום של Bitcoin כאמצעי חליפין. העסקה הצנועה, ששוויה אז כ-41 דולר, מוערכת כיום בכמעט מיליארד דולר. היום הפך לסמל להתפתחותו של ה-Bitcoin, ולהתקדמות שלו מניסוי של משהו המוגדר כנישה לעמוד השדרה של תחום החדשנות הפיננסית המתפתחת.

החגיגות השנה מבקשות לגשר על קהילת הקריפטו העולמית, ומציעות הזדמנות לחובבים, סוחרים ומצטרפים חדשים כאחד לעסוק בדיאלוג על המסע של ביטקוין ועתיד הפיננסים המבוזרים. האירועים משלבים נטוורקינג לא פורמלי עם דיונים הדרכתיים, ומחזקים את הרלוונטיות הגוברת של ביטקוין בתוך נופים כלכליים משתנים.

"בכל שנה אנו חוגגים את יום הפיצה של ה-Bitcoin כי הוא מזכיר לנו כמה רחוק התעשייה הזו הגיעה - מ-10,000 ממטבעות Bitcoin ששווין רק 40 דולר ולסכום שכבר מגיע למיליארד דולר. זוהי תמצית ההצלחה של כל כלי פיננסי בהיסטוריה. ב-Bitget זהו אחד הימים האהובים עלינו לחלוק עם הקהילה ולהרהר במסע המדהים שכולנו היינו חלק ממנו", אומרת גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

על ידי ארגון אירועים באזורים מגוונים כמו אפריקה, אמריקה הלטינית, אירופה ואסיה, Bitget מראה תמיכה בקהילות קריפטו מקומיות, ומעודדת השתתפות רחבה יותר במרחב הקריפטו המתפתח. המפגשים מדגישים כיצד הסיפור של ביטקוין מהדהד ברחבי העולם, חוצה גבולות. יוזמות כאלה משמשות תזכורת לעקרונות שימשיכו לתדלק את אימוץ הקריפטו - חדשנות, חוסן וחזון משותף.

