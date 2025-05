COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 21 mai 2025 N° 01-2025

SCOR Senior Euro Loans passe à une liquidité quotidienne

SCOR Investment Partners, la société de gestion d'actifs du groupe SCOR, annonce des évolutions concernant son fonds phare de prêts senior sécurisés (leveraged loans) de 1er rang libellés en euros, SCOR Senior Euro Loans.

Forte d’une expérience de près de 15 ans et de près de EUR 2 milliards d’actifs en gestion de portefeuilles de leveraged loans pour le compte d’investisseurs institutionnels, SCOR Investment Partners annonce que la fréquence de calcul de la valeur liquidative du fonds passe d’une périodicité hebdomadaire à une périodicité quotidienne offrant une solution d’investissement plus flexible, ainsi que des évolutions dans sa stratégie d’investissement durable.

Ces modifications offrent aux investisseurs l'accès à une source alternative de diversification obligataire, les leveraged loans, par l'intermédiaire d'un fonds à liquidité quotidienne. Les leveraged loans, instruments de financement d’entreprise, disposent d’une liquidité et d’une transparence de prix permettant des investissements immédiats, sans phase de déploiement préalable tout en bénéficiant de la protection d’une documentation de crédit stricte pour gérer le risque crédit. Les investisseurs sont ainsi immédiatement exposés au marché afin de capturer les rendements tout en ayant la capacité de piloter leurs expositions quotidiennement.

L’analyse des enjeux de durabilité qui repose sur une approche best-in-class est renforcée par la mise en place de seuils sectoriels minimum. Ces seuils sont déterminés selon une méthodologie propriétaire. SCOR Senior Euro Loans est classé Article 8 selon le Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Ces modifications sont effectives depuis le 19 mai 2025.

Créé en 2011 et précédemment nommé SCOR Sustainable Euro Loans, SCOR Senior Euro Loans totalise EUR 806 millions d’actifs sous gestion au 31 mars 2025. Destiné aux investisseurs institutionnels, l’objectif du fonds reste inchangé : générer un rendement courant élevé tout en préservant le capital, sur une durée d’investissement recommandée. Le fonds est géré par une équipe de neuf experts dont six analystes crédit, sous la responsabilité de Rémy Chupin, appuyés par une équipe de quatre analystes spécialisés dans les enjeux de durabilité.

Rémy Chupin, Head of Leveraged Loans chez SCOR Investment Partners, commente : « La demande grandissante des investisseurs, tels que les CLO, a stimulé ces dernières années la croissance du marché européen des leveraged loans, rapprochant sa taille et ses caractéristiques de liquidité du marché du high yield. Ces éléments contribuent à proposer un fonds géré activement et bénéficiant d'une liquidité quotidienne. »

Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners, a déclaré : « Je suis convaincu que notre expertise en gestion de leveraged loans, développée sous la responsabilité de Rémy Chupin depuis 2011, nous permet d'offrir à nos clients institutionnels une solution liquide pour diversifier leur allocation obligataire. Cette démarche réaffirme également nos ambitions dans le développement de notre franchise en leveraged loans. »

A propos de SCOR Investment Partners

Fondée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners est la société de gestion d'actifs du groupe SCOR (réassureur de premier plan), présente à Paris, Londres et Zurich avec plus de 90 collaborateurs.

Depuis 2012, la société permet aux investisseurs institutionnels d'accéder à certaines de ses stratégies d'investissement développées pour le groupe SCOR.

SCOR Investment Partners opère dans l’univers obligataire alternatif en ciblant des rendements supérieurs, ajustés du risque, à travers une approche holistique des risques et l’intégration de critères durables.

La société est structurée autour de trois plateformes d'investissement : Crédit liquide (y compris les obligations à haut rendement et les stratégies de prêts senior sécurisés de 1er rang), Financement d'actifs réels (y compris les stratégies de dette infrastructure et de dette immobilière) et Insurance-Linked Securities (ILS).

Les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à 21,9 milliards d'euros à fin décembre 2024, dont 8,2 milliards d'euros provenant d'investisseurs externes (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

