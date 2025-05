聚焦国会第 68 号决议展览中的看点

河内,越南, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group 是少数获选参与第 68-NQ/TW 号决议专项展览的实体之一。 此次展览并非普通展览或商贸展会,而是专门打造的成果展示平台,旨在彰显私营部门的发展成就与产品实力。

在 2025 年 5 月 18 至 19 日于国会大厦(河内巴亭)举办的“第 68 号决议——越南私营经济发展新动能”主题展览上,CT Group及其旗下科技企业展示了多项前沿技术解决方案。 这些不仅展示了研发成果,也体现了高科技私营企业的自主创新能力和长远战略眼光。这种能力将积极助力构建越南的新发展格局。 To Lam 总书记专程莅临 CT Group 展位,既体现高层领导重视,也彰显私营部门在创新生态系统中日益重要的地位。

To Lam 总书记、国家主席 Luong Cuong 和国会主席 Tran Thanh Man 共同参观了 CT Group 技术展位

三大解决方案引领自主可持续未来

展区核心展品是由 CT Group 成员企业 CT UAV 研发的载人级无人驾驶飞行器 (UAV)——最先进的 UAV 技术成果。 该飞行器具备 190 公里/小时的最高时速、2 小时持续飞行时间和 350 公里作业航程,标志着越南在智能绿色出行领域实现了关键性技术突破。 在完成 1:6 比例模型成功试飞后,1:1 全尺寸原型机预计将于 2025 年 10 月正式亮相。 面对城市基础设施的承载极限,这款由越南工程师研发的私人飞机,承载着重塑未来交通格局的厚望。

另一重要成果是 CT Group 旗下 CT Semiconductor 的半导体芯片制造厂,该厂于 4 月 30 日在平阳启动二期建设。 这是越南首家采用自主技术的 ATP(先进封装测试)芯片工厂。 该工厂计划于 2025 年第四季度投入运营,不仅设定了到 2027 年实现年产 1 亿枚芯片的目标,同时高度重视研发工作。 公司投入超过 10% 的预算用于研发,战略方向明确:不仅要参与半导体市场竞争,更要逐步掌握人工智能、6G 和无人机等领域的核心技术——这些技术都将在不远的未来产生深远影响。

CT Group 采用差异化路径,通过碳信用市场解决方案巩固其技术先锋地位。该领域正在全球绿色转型时代快速兴起。 东盟碳信用交易所 (CCTPA) 作为越南领先的碳信用核查、生成、咨询、交易及托管机构,处在这一倡议的前沿。 CCTPA 正在构建完整生态系统,涵盖从无人机排放监测 (CarbonFly) 、通过 Sustain.Life 平台实现自动排放清单,到企业绿色转型 ESG 咨询等服务。 CCTPA 不仅提供国际碳市场通道,更助力企业应对全球贸易中日益严格的可持续发展标准,提升竞争力。

科技驱动的私营部门:实现第 68 号决议的催化剂

私营部门发展政策旨在扩大和提升该部门在生产力、创新和经济一体化中的作用。 在此背景下,CT Group 已成为具体实例:不仅保持业务增长,更实现从跨行业企业向明确聚焦核心技术的创新中心的转型。

CT Group 避免盲目分散投资或追逐热点,专注于可为经济带来长期影响的关键领域——例如未来交通基础设施、作为数字产业基础的半导体,以及作为绿色经济新支柱的碳信用市场。 CT Group 构建九大核心 4.0 技术生态系统的实践,不仅助力实现私营部门发展目标,更塑造了以技术自主和可持续增长为导向的现代私营企业模式。

CT Group 经过 33 年稳步发展,不仅在发展规模上取得突破,更在重塑私营部门在越南经济中的战略角色。 CT Group 的参展不仅展示了企业产品,更体现了越南通过本土研发和技术掌握实现自主崛起的现实路径。 CT Group 致力于掌握核心 4.0 技术的战略,体现了其对国家经济可持续发展的责任担当。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdd3d1b2-ff4b-4817-a579-1160c1ac7dda

