Kejutan di Pameran di Bawah Resolusi No. 68 di Dewan Negara

HANOI, Vietnam, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group adalah salah satu daripada beberapa entiti yang terpilih untuk menyertai pameran yang dianjurkan bagi melaksanakan Resolusi No. 68-NQ/TW. Ini bukan pameran atau ekspo perdagangan biasa, tetapi satu acara yang direka untuk mewujudkan ruang pameran, menonjolkan pencapaian dalam pembangunan sektor swasta, dan mempamerkan produk daripada perusahaan swasta.

Di pameran yang bertemakan “Resolusi No. 68 – Pemacu Baharu bagi Pembangunan Ekonomi Swasta Vietnam”, yang diadakan di Bangunan Dewan Negara (Ba Dinh, Hanoi) pada 18–19 Mei 2025, CT Group dan syarikat teknologi ahlinya mempamerkan penyelesaian teknologi terkemuka. Ini bukan sahaja hasil penyelidikan dan pembangunan tetapi juga bukti kapasiti intrinsik dan visi jangka panjang tenaga sektor swasta berteknologi tinggi yang secara aktif menyumbang kepada pembentukan struktur pembangunan baharu negara. Lawatan Setiausaha Agung To Lam ke reruai CT Group bukan sahaja mencerminkan perhatian kepimpinan tertinggi tetapi juga mengesahkan peranan sektor swasta yang semakin menonjol dalam ekosistem inovasi.

Setiausaha Agung To Lam, Presiden Negara Luong Cuong dan Pengerusi Dewan Negara Tran Thanh Man melawat reruai teknologi CT Group

Tiga Penyelesaian yang Membuka Jalan ke Arah Masa Depan yang Bebas dan Lestari

Tarikan utama ruang pameran itu merupakan kenderaan udara tanpa pemandu (UAV) yang membawa penumpang — teknologi UAV paling termaju yang dibangunkan oleh CT UAV, sebuah syarikat ahli CT Group. Dengan kelajuan maksimum 190 km/j, masa penerbangan berterusan selama dua jam dan jarak operasi sejauh 350 kilometer, kenderaan ini menandakan lonjakan besar dalam pembangunan pengangkutan pintar dan mesra alam. Selepas penerbangan ujian berjaya pada skala 1:6, prototaip bersaiz penuh 1:1 dijangka diperkenalkan pada Oktober 2025. Memandangkan infrastruktur bandar semakin mencapai hadnya, pesawat peribadi yang dibangunkan oleh jurutera Vietnam ini membawa harapan tinggi untuk membentuk semula masa depan pengangkutan.

Satu lagi perkara penting ialah kilang pembuatan cip semikonduktor oleh CT Semiconductor, yang juga merupakan sebahagian daripada CT Group telah memulakan fasa kedua pembinaannya pada 30 April di Binh Duong. Ini merupakan kilang cip ATP pertama di Vietnam yang dibangunkan dengan teknologi milik tempatan. Dijadualkan untuk memulakan beroperasi pada suku keempat 2025, kilang ini bukan sahaja bertujuan untuk menghasilkan 100 juta cip setiap tahun menjelang 2027, tetapi juga memberi penekanan yang kuat terhadap penyelidikan dan pembangunan. Dengan lebih 10% daripada bajetnya diperuntukkan kepada R&D, syarikat ini mempunyai hala tuju strategik yang jelas: bukan sekadar menyertai pasaran semikonduktor tetapi secara progresif menguasai teknologi teras untuk AI, 6G dan kenderaan udara tanpa pemandu — yang semuanya dijangka memberi kesan besar dalam masa terdekat.

Dengan pendekatan yang berbeza, CT Group terus menegaskan peranannya sebagai pelopor melalui penyelesaiannya untuk pasaran kredit karbon — sektor yang berkembang pesat dalam era transformasi hijau global. ASEAN Carbon Credit Trading Platform (CCTPA), sebuah syarikat Vietnam terkemuka dalam pengesahan, penciptaan, perundingan, perdagangan dan penjagaan kredit karbon, berada di barisan hadapan inisiatif ini. CCTPA sedang membina ekosistem menyeluruh yang merangkumi pengukuran pelepasan menggunakan UAV (CarbonFly), inventori pelepasan automatik melalui platform Sustain.Platform Life dan perundingan ESG untuk transformasi hijau dalam perniagaan. Lebih daripada sekadar menyediakan akses kepada pasaran karbon antarabangsa, CCTPA memperkasakan perusahaan dengan keupayaan daya saing baharu, membolehkan mereka memenuhi keperluan kemampanan global yang semakin ketat.

Sektor Swasta Didorong Teknologi: Pemangkin untuk Merealisasikan Resolusi No. 68

Dasar pembangunan sektor swasta bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan peranan sektor ini dalam produktiviti, inovasi dan penyepaduan ekonomi. Dalam konteks ini, CT Group telah muncul sebagai bukti nyata sebuah korporat yang bukan sahaja berkembang tetapi juga mengalami transformasi daripada perusahaan pelbagai industri kepada hab inovasi dengan fokus yang jelas pada teknologi teras.

Daripada menyebarkan pelaburan secara meluas atau mengejar trend, CT Group memberi tumpuan kepada sektor yang berpotensi mencipta kesan mendalam dan berkekalan terhadap ekonomi — seperti infrastruktur pengangkutan masa depan, semikonduktor sebagai asas industri digital dan pasaran kredit karbon, yang menjadi tonggak baharu ekonomi hijau. Apa yang dilakukan oleh CT Group, membina ekosistem sembilan teknologi teras 4.0, bukan sahaja menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan sektor swasta tetapi juga membentuk model perusahaan swasta moden yang berorientasikan autonomi teknologi dan pertumbuhan mampan.

Selepas 33 tahun pertumbuhan yang kukuh, CT Group bukan sekadar berkembang — ia sedang mentakrifkan semula peranan sektor swasta dalam struktur ekonomi Vietnam. Kehadirannya di pameran ini melangkaui sekadar mempamerkan produk; ia mewakili kemungkinan nyata bahawa Vietnam boleh bangkit melalui teknologi yang dibangunkan, dikuasai, dan digunakan oleh perusahaan tempatan. Komitmen CT Group untuk meneruskan strategi penguasaan teknologi teras 4.0 mencerminkan tanggungjawabnya dalam menyumbang kepada pembangunan mampan ekonomi negara.

