国民議会における決議第68号のもとでの展示会における驚き

ベトナム・ハノイ発, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTグループ (CT Group) は、決議第68-NQ/TWの実施に向けて開催された展示会に参加するために選定された数少ない団体の一つである。 これは通常の展示会や見本市ではなく、民間部門の発展における成果を強調し、民間企業の製品を展示するショーケース空間を構築することを目的としたものである。

2025年5月18日から19日にかけて、ハノイのバーディンにある国会議事堂で開催された「決議第68号―ベトナム民間経済発展の新たな推進力」というテーマの展示会において、CTグループおよびその傘下のテック企業は、先駆的な技術ソリューションを披露した。 これらは単なる研究開発の成果にとどまらず、同国の新たな発展構造の形成に積極的に寄与しているハイテク民間セクターの本質的な能力と長期的なビジョンを証明するものである。 トー・ラム書記長 (General Secretary To Lam) がCTグループのブースを訪問したことは、最高指導部による関心を示すのみならず、イノベーション・エコシステムにおける民間部門の役割がますます重要性を増していることを明確に示している。

トー・ラム書記長、ルオン・クオン国家主席 (State President Luong Cuong)、およびチャン・タイン・マン国会議長 (National Assembly Chairman Tran Thanh Man) が、CTグループのテクノロジーブースを訪問した

独立した持続可能な未来への道を切り開く3つのソリューション

展示スペースの中心を飾ったのは、CTグループ傘下のCT UAVによって開発された、最先端の無人航空機 (UAV) 技術による旅客輸送型UAVであった。 最高速度190km/h、連続飛行時間2時間、航続距離350キロメートルという性能を備えたこの機体は、スマートかつ環境に優しい輸送手段の開発において、大きな飛躍を示している。 1:6スケールでの試験飛行が成功したのち、実寸大の1:1試作機は2025年10月に初公開される予定である。 都市インフラが限界に近づく中、ベトナム人技術者によって開発されたこの個人用航空機は、未来の交通の在り方を再構築する存在として大きな期待を集めている。

もう一つの重要な点は、CTグループ傘下のCTセミコンダクター (CT Semiconductor) による半導体チップ製造工場であり、同工場は2025年4月30日にビンズオン省で第2期建設を開始した。 これは、ベトナムで初めて国産技術によって開発されたATPチップ工場である。 2025年第4四半期に稼働開始を予定しており、2027年までに年間1億個のチップを生産することを目指すと同時に、研究開発にも強く重点を置いている。 予算の10%以上を研究開発に充てている同社は、単に半導体市場に参入するだけでなく、将来的に大きな影響を与えると期待されるAI、6G、無人航空機に関する中核技術の習得を段階的に進めるという明確な戦略的方向性を掲げている。

一方でCTグループは、グローバルなグリーン転換の時代に急速に拡大するカーボンクレジット市場に向けたソリューションを通じて、その先駆的役割を引き続き主張している。 ベトナムを代表するカーボンクレジットの検証・創出・コンサルティング・取引・保管を手がける企業であるASEANカーボンクレジット取引プラットフォーム (ASEAN Carbon Credit Trading Platform) (CCTPA) は、この取り組みの最前線に立っている。 CCTPAは、UAVを用いた排出量測定 (CarbonFly) から、サステイン・ライフ (Sustain.Life) プラットフォームによる排出量インベントリの自動化、さらに企業のグリーン転換に向けたESGコンサルティングに至るまでを網羅する、包括的なエコシステムを構築している。 CCTPAは、単に国際的なカーボン市場へのアクセスを提供するだけでなく、企業に新たな競争力を付与し、グローバル貿易においてますます厳しくなる持続可能性要件への対応を可能にしている。

テクノロジー主導の民間セクター:決議第68号実現の触媒

民間部門の発展に関する政策は、生産性、イノベーション、経済統合におけるこの部門の役割を拡大・強化することを目的としている。 このような状況において、CTグループは単に成長を遂げている企業にとどまらず、多業種企業から中核技術に明確に焦点を当てたイノベーションハブへと変革を遂げている具体的な事例として浮上している。

流行を追ったり、分野に広く浅く投資したりするのではなく、CTグループは、経済に深く持続的な影響を与える可能性のある分野 — たとえば、未来の交通インフラ、デジタル産業の基盤である半導体、グリーン経済の新たな柱であるカーボンクレジット市場に注力している。 CTグループが進めているのは、9つの中核的な第4次産業革命型テクノロジーから成るエコシステムの構築であり、これは民間部門の発展目標の達成に貢献するだけでなく、技術的自立と持続可能な成長を志向する現代的な民間企業モデルの形成にも寄与している。

33年にわたる着実な成長を経て、CTグループは単に事業を拡大しているのではなく、ベトナム経済構造における民間部門の役割そのものを再定義している。 同グループの展示会への出展は、単なる製品の披露にとどまらず、具体的な可能性、すなわち、ベトナムが、自国企業によって開発・習得・展開された技術によって飛躍できるということを示している。 CTグループが中核的な第4次産業革命型テクノロジーの習得を戦略として追求している姿勢は、国家経済の持続可能な発展に貢献するという責任を反映している。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdd3d1b2-ff4b-4817-a579-1160c1ac7dda

