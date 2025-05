Norsk Hydro: Hold av datoen – Investordag i London 27. november 2025

Hold av datoen for Hydros Investordag 2025. Arrangementet vil finne sted i London den 27. november 2025, fra kl. 09:00 til 14:00 GMT, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse.

Arrangementet vil bestå av presentasjoner fra Hydros konsernsjef og finansdirektør om strategiske prioriteringer og finansielle mål, samt spørsmålsrunder og rundebordssamtaler.

Ytterligere detaljer og en formell invitasjon med påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut senere.

Med vennlig hilsen,

for Norsk Hydro ASA

Martine Rambøl Hagen

VP Investor Relations

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@Hydro.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.