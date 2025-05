Avyana Prozessfinanzierung Wien – Wenn Gerechtigkeit wirtschaftlich wird

VIENNA, AUSTRIA, May 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- In komplexen wirtschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen wird der Zugang zum Recht häufig durch finanzielle Hürden erschwert. Avyana Prozessfinanzierung Wien unterstützt Unternehmen, Investoren und Aktionäre dabei, berechtigte Ansprüche auch in strukturell herausfordernden Konstellationen durchzusetzen.

Das Unternehmen bietet Prozessfinanzierung für Streitigkeiten mit erhöhtem wirtschaftlichem und juristischem Anspruch. Dazu zählen unter anderem Klagen im Gesellschaftsrecht, Anlegerverfahren, Organhaftung und insolvenzrechtliche Anfechtungsprozesse. Der Fokus liegt auf einer unabhängigen Prüfung und der wirtschaftlich-strategischen Bewertung der Erfolgsaussichten.

Leistungsansatz und Verfahren

Avyana übernimmt die vollständige Finanzierung ausgewählter Verfahren und trägt dabei das Prozesskostenrisiko. Eine Vergütung erfolgt ausschließlich im Erfolgsfall. Ziel ist es, strukturell benachteiligten Anspruchsberechtigten eine rechtliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe zu ermöglichen.

Durch ein breites Netzwerk aus juristischen Fachkanzleien, Sachverständigen und forensischen Ermittlern begleitet Avyana nationale wie internationale Verfahren mit komplexen Sachverhalten. Der Unternehmenssitz in Wien bietet dafür eine strategisch günstige Grundlage.

Beispiele laufender Verfahren

Aktuelle Mandate beinhalten unter anderem:

Klagen gegen Geschäftsleiter wegen möglicher Pflichtverletzungen

Verfahren im Kapitalmarktrecht aufgrund potenzieller Fehlinformation von Anlegern

Auseinandersetzungen zwischen Minderheitsaktionären und Mehrheitsgesellschaftern

Anfechtung von Transaktionen im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren

Diese Verfahren betreffen nicht nur individuelle Ansprüche, sondern auch Fragestellungen mit grundsätzlicher Relevanz für Transparenz und Rechtsstaatlichkeit.

Strategische Entwicklung

Avyana Prozessfinanzierung Wien verfolgt den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten in den Bereichen ESG-Finanzierung, KI-gestützte Prüfprozesse und Beteiligung an internationalen Kollektivverfahren. Ziel ist die Weiterentwicklung zu einer Plattform für strategische Prozessfinanzierung in Zentraleuropa.

Über Avyana Prozessfinanzierung Wien

Avyana Prozessfinanzierung Wien ist spezialisiert auf die Finanzierung wirtschaftsrechtlicher Verfahren ab einem Streitwert von 100.000 Euro. Das Unternehmen versteht sich als Partner in Verfahren mit besonderem Anspruch an rechtliche Durchsetzbarkeit, ökonomische Tragweite und strategische Wirkung.

