BitMEX lanza operaciones al contado en RLUSD y el RLUSD como divisa de margen con un fondo de premios de 15.000 RLUSD

VICTORIA, Seychelles, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptomonedas más segura, anunció hoy el lanzamiento de “The Ripple Effect” (El efecto Ripple), una nueva y emocionante campaña para presentar importantes oportunidades de operaciones a sus usuarios. A partir del 20 de mayo, los usuarios de BitMEX pueden depositar, comprar y realizar operaciones con Ripple USD (RLUSD) en el mercado al contado de BitMEX. Por otra parte, BitMEX es la primera bolsa de criptomonedas en ofrecer el RLUSD como divisa de margen a través de la función Multi Asset Margining (Margen de activos múltiples), a partir del 22 de mayo.

Para celebrar la alianza, BitMEX sorteará un fondo de premios de 15.000 RLUSD entre los usuarios que depositen, compren o realicen operaciones con RLUSD en el mercado al contado de BitMEX, y utilicen el RLUSD como divisa de margen para realizar operaciones de derivados en la plataforma.

“Estamos emocionados de comenzar nuestra colaboración con Ripple, uno de los principales proveedores de infraestructura de activos digitales, para presentar a nuestros operadores ‘The Ripple Effect’”, expresó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. “La incorporación del RLUSD para las operaciones al contado y la inclusión de la principal stablecoin o moneda estable como divisa de margen resaltan nuestro compromiso de proporcionarles a los usuarios un entorno de operaciones diverso e innovador. Creemos que la nueva criptomoneda, junto con un fondo de premios de 15.000 RLUSD, serán recibidos con gran entusiasmo por nuestra comunidad”.

La integración del RLUSD en el mercado al contado de BitMEX les proporcionará a los usuarios una manera fluida y eficiente de acceder y realizar operaciones con el Ripple USD, una stablecoin que ofrece una combinación de estabilidad, eficiencia y cumplimiento normativo. Al ser la primera empresa en ofrecer el RLUSD como divisa de margen, BitMEX dota a los operadores de derivados de una flexibilidad y una capacidad de elección únicas en la gestión de sus posiciones y garantías.

Aspectos más destacados de la campaña “The Ripple Effect”:

Operaciones al contado con RLUSD : los usuarios que depositen o compren RLUSD pueden beneficiarse de una parte del fondo de premios de 4.000 RLUSD.



: los usuarios que depositen o compren RLUSD pueden beneficiarse de una parte del fondo de premios de 4.000 RLUSD. El RLUSD como divisa de margen : los operadores que utilicen el RLUSD como divisa de margen en sus operaciones de derivados pueden beneficiarse de una parte del fondo de premios de 7.000 RLUSD.

: los operadores que utilicen el RLUSD como divisa de margen en sus operaciones de derivados pueden beneficiarse de una parte del fondo de premios de 7.000 RLUSD. Titulares de RLUSD: BitMEX tomará instantáneas aleatorias o snapshots de los activos en RLUSD de los usuarios para distribuir un fondo de premios de 4.000 RLUSD entre operadores selectos.



Todos los detalles de la campaña “The Ripple Effect”, incluyendo los criterios de elegibilidad para el fondo de premios de 15.000 RLUSD se encuentran en el sitio web de BitMEX en https://www.bitmex.com/ripple-effect?utm_source=globenewswire&utm_medium=PR.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Y con la seguridad de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el blog de BitMEX o el sitio web www.bitmex.com , y síganos en Telegram, Twitter, Discord y sus comunidades en línea. Para hacer consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

