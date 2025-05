Santheras Aktionäre stimmen an der heutigen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Pratteln, Schweiz, 20. Mai 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt heute bekannt, dass die Aktionäre an der heutigen Generalversammlung (GV) in Pratteln, Schweiz, allen Anträgen des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit zugestimmt haben. Die teilnehmenden Aktionäre vertraten insgesamt 5’073’050 Aktien oder 37,5% des Aktienkapitals des Unternehmens.

Genehmigung des Jahresberichts 2024 und Entlastung der Organe

Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2024 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses und dessen Verrechnung mit den freien Reserven. Zudem erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung.

Genehmigung eines bedingten Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung

Die Aktionäre genehmigten die Änderung der Statuten, um das bedingte Kapital für die Mitarbeiterbeteiligung um CHF 63'000 auf CHF 111'280.20 zu erhöhen.

Wahl eines neuen Mitglieds und Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Nominations- & Vergütungsausschusses

Die Aktionäre haben Thomas Meier, Philipp Gutzwiller und Bradley C. Meyer für eine weitere einjährige Amtszeit in den Verwaltungsrat wiedergewählt. Ausserdem wählten die Aktionäre Thomas Meier erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats und stimmten der Wahl von Melanie Rolli als Mitglied des Verwaltungsrats zu. Als Mitglieder des Nominations- & Vergütungsausschusses bestätigten die Aktionäre Thomas Meier und Bradley C. Meyer (Ausschussvorsitzender).

Vergütungsbericht und Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt

In einer konsultativen Abstimmung stimmten die Aktionäre dem Vergütungsbericht 2024 zu. In separaten verbindlichen Abstimmungen stimmten die Santhera-Aktionäre den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für die Periode von der Generalversammlung 2025 bis zur Generalversammlung 2026) und für die Mitglieder der Geschäftsleitung (maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung für 2026, variable Barvergütung für 2024 und variable Vergütung in Form von Share Appreciation Rights und Performance Share Units für 2025) zu.

Dokumente zur Jahreshauptversammlung

Details und Erläuterungen zu den Anträgen, die alle von der Generalversammlung angenommen wurden, können in der "Einladung zur Generalversammlung" auf der Santhera-Website https://www.santhera.com/share-bondholder-meetings eingesehen werden. Ab Ende nächster Woche wird auch das Protokoll der Generalversammlung 2025 verfügbar sein.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolone), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Medicines Agency (EMA), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Catherine Isted, Chief Financial Officer: IR@santhera.com ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com







Haftungsausschluss / zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und sein Geschäft enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Leser sollten daher diesen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

# # #

Anhang

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.