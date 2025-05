令人驚訝的參展者依據第68號決議在國會舉行的展覽

HANOI, Vietnam, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT GROUP 是少數受邀參加此次展覽、以實踐第68號決議的單位之一。

這不僅是一場普通展覽或博覽會,而是特别重要的展覽活動,屬於全國會議的一部分,旨在全面貫徹與落實政治局第66號與第68號決議。

在2025年5月18至19日於(河內-巴亭)國會大廈舉行的「第68號決議—推動越南私營經濟新動能」展覽中,CT GROUP 及其科技子公司展示了一系列先進的技術解決方案。

這些不僅是研發成果,更展現出本土高科技民營企業的內生能力與長遠思維,正為國家建構新型發展結構。

總書記蘇林親自參觀CT GROUP 展位,體現高層對其重視,也進一步肯定私營部門在國家創新生態系中的日益重要角色。

總書記蘇林參觀CT GROUP 展區

三項方案鋪路自主且永續的未來

展覽的焦點是一款能載人的無人機模型,这是由CT GROUP 旗下成圓公司CT UAV公司所研發的最高階UAV技術。

該無人機可達時速190公里,續航2小時,飛行距離達350公里,這種交通工具標誌着智能交通趨勢中的一大進步以及環保。

經1/6比例試飛成功後,實體1/1機型預計於2025年10月正式推出。

在城市基礎設施面臨瓶頸的背景下,由越南人開發的個人飛行器承載着改變未來交通格局的諸多期待。

同樣備受關注的是CT Semiconductor的半導體蕊片製造廠,同屬CT GROUP ,第二階段工程於今年4月30日在平陽省動工,也在此次活動中進行了介紹。

這是越南人自主掌握技术的第一家ATP蕊片製造廠。

該工廠預計於2025年第四季投入運營,不僅目標是在2027年實現年產一億顆晶片,還將大力投資入研發。

將超過10%的預算分配給研發,顯示出明確的方向:不僅參與半導體市場,還逐步掌握AI、6G和無人飛行器等技术……這些領域將在不久的將來產生深遠的影響。

换個角度看,CT GROUP 通過碳信用市場的解决方案,持續彰顯其先鋒地位 ——這是一個在綠色全球化背景下迅速發展的新興市場。

憑藉東盟碳信用交易所(CCTPA),是越南在碳信用核查、開發、咨詢、交易和托管領域的領先企業。

CCTPA建立了完整的生態系統,從利用無人機(CarbonFly)進行排放測量、透過Sustain.Life平台自動盤點碳排,到提供企業ESG諮詢與綠色轉型服務。

CCTPA不僅協助企業接軌國際碳權市場,更協助其建立新競爭力,迎接全球貿易對永續發展的嚴格要求,走在前列。

科技私營企業——推動落實第68號決議實現的關鍵力量

第68號決議不僅強調私營經濟的規模擴展,更期許其成為提升生產力、創新與國際接軌的支柱。

在此背景下,CT GROUP 脫穎而出,成為一個具體範例:不僅實現了增長,更完成了從多元化企業向以核心技為導向的創新中心的轉型。

CT GROUP 并未盲目分散投資或追逐潮流,而是專注於那些對經濟具有深遠影響的關鍵領域,如未來交通基礎設施、作為數字工業基礎的半導體產業,以及作為綠色經濟新組成部分的碳市場。

CT GROUP 正在打造涵蓋9大核心4.0技術產業的生態系,不僅落實第68號決議精神,也開創新型民營企業模式:技術自主、長遠規劃、與國家戰略一致行動。

經過33年穩健發展,CT GROUP 不只是壯大企業,更重新定位越南私營部門在經濟架構中的角色。

該單位在展覽中的亮相不僅是為了展示產品,更呈現一種現實可能性:越南可藉由本土企業自主研發與掌握的技術實現科技躍升。

CT GROUP 堅定踐行掌握核心4.0技術的戰略,彰顯其國家責任——不僅為市場創造產品,更在全球價值鏈中構築越南價值。

正是透過此類模式,私營經濟的發展動能——第68號決議的核心期望,方能真正實現。

info@ctgroupvietnam.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.