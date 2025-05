Le sens d’un chez soi » recueille un montant record de 356 000$ pour Habitat pour l’humanité Canada

Les soumissions des étudiants ont atteint un niveau record lors du concours national annuel d’écriture destiné aux étudiants

TORONTO, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nombre record d’élèves à travers le pays ont participé au concours annuel Le sens d’un chez soi (Meaning of Home) d’Habitat pour l’humanité Canada en répondant à la question : « Qu’est-ce qu'un chez soi signifie pour vous? » Cette année, plus de 17 500 élèves ont soumis des poèmes et des histoires, dépassant le record de l’an dernier de plus de 2 500 participations et recueillant 356 000 $ pour les organismes locaux d’Habitat pour l’humanité. Trois lauréats méritants du grand prix et neuf finalistes des classes de 4e, 5e et 6e ont été sélectionnés.

En partageant ce que leur foyer signifie pour eux, les élèves découvrent la crise du logement abordable dans leur communauté tout en recueillant des fonds pour aider à construire des maisons pour les familles qui ont besoin d’un logement sûr et abordable. Chaque élève participant génère un don de 10 $ à son organisme local d’Habitat pour l’humanité grâce à sa soumission. De plus, trois grands gagnants reçoivent une subvention de 30 000 $ pour leur organisme local d’Habitat pour l’humanité. Les finalistes reçoivent une subvention de 10 000 $ pour leur organisme local d’Habitat pour l’humanité.

La gagnante du grand prix pour la 4e année est Mehak K. de Brampton, Ontario, pour sa soumission intitulée What home means to me . La subvention de 30 000 $ remportée par Mehak profitera à Habitat pour l’humanité Région du Grand Toronto.

La gagnante du grand prix pour la 5e année est Jocelyn C. de Richmond Hill, Ontario, pour sa soumission intitulée I found my home . La subvention de Jocelyn profitera à Habitat pour l’humanité Région du Grand Toronto.

Le gagnant du grand prix pour la 6e année est Ayaan R. de Stoney Creek, Ontario, pour sa soumission intitulée Home isn’t just a building . La subvention d’Ayaan profitera à Habitat pour l’humanité Hamilton.

Finalistes de 4e année

Jana K. de Calgary pour sa soumission intitulée My home , au profit d’Habitat pour l’humanité Sud de l'Alberta

Merrigan M. de Dartmouth, N.-É., pour sa soumission intitulée Home is with my family , au profit d’Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse

Noreen E. de Mississauga, pour sa soumission intitulée When I think of home , au profit d’Habitat pour l’humanité Halton-Mississauga-Dufferin

Finalistes de 5e année

Hannah M. de Lower Sackville, N.-É., pour sa soumission intitulée Home is a feeling to me , au profit d’Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse

Lenora D. de Dartmouth, N.-É., pour sa soumission intitulée What home means to me , au profit d’Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse

Noa B. de Montréal, pour sa soumission intitulée Home is where love lives , au profit d’Habitat pour l’humanité Québec

Finalistes de 6e année

Alex D. de Stittsville, Ontario, pour sa soumission intitulée If home was 5 feelings , au profit d’Habitat pour l’humanité Grand Ottawa

Caleb K. de Whitby, Ontario, pour sa soumission intitulée Home is my heartbeat , au profit d’Habitat pour l’humanité Grand Toronto

June M. de Burlington, Ontario, pour sa soumission intitulée All the places I call home , au profit d’Habitat pour l’humanité Halton-Mississauga-Dufferin

« Sécurité, protection, amour — un endroit pour grandir, jouer, apprendre et créer des souvenirs. Grâce à leurs soumissions sincères, ces élèves nous ont permis de voir la maison à travers les yeux d’un enfant, et c’est vraiment spécial », déclare Pedro Barata, président-directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada. « Pourtant, pour trop de familles, cette fondation essentielle reste hors de portée. C’est pourquoi nous continuons à construire, à défendre et à croire en un avenir où chaque famille peut vivre la stabilité qu’apporte la propriété d’une maison abordable. »

« Depuis le lancement du concours Le sens d’un chez soi en 2007, plus de 137 000 élèves ont partagé ce que la maison signifie pour eux. « Avec le soutien de Sagen en tant que commanditaire fondateur, ces élèves ont récolté plus de 3 millions de dollars pour aider davantage de familles dans le besoin à construire des vies plus solides grâce au logement », déclare Stuart Levings, président-directeur général de Sagen. « C’est un privilège pour nous d’accompagner les étudiants dans leur développement pour qu’ils deviennent des citoyens attentionnés et compatissants, motivés à contribuer à la création d'un avenir où chaque famille dispose d’un logement sûr et abordable. »

Le concours Le sens d’un chez soi ne serait pas possible sans le généreux soutien du commanditaire fondateur Sagen™ et du commanditaire des prix, Urban Systems Foundation.

Pour lire toutes les soumissions gagnantes, veuillez visiter https://www.meaningofhome.ca/page/winners2025 .

Sagen™

Depuis 2000, Sagen a fait don de plus de 6,9 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada et a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d'accession à la propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour le programme d’accession à la propriété d’Habitat Canada, son soutien va bien au-delà. Tout au long du partenariat, les employés de Sagen, y compris le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de direction, ont mis à profit leur expérience en leadership, leurs connaissances de l’industrie et leur temps pour contribuer au lancement de nombreux programmes phares d’Habitat, notamment les Subventions pour la construction de maisons Sagen, le programme de bénévolat Global Village et le concours Le sens d’un chez soi. Ces programmes, ainsi que le soutien et l’engagement de Sagen dans leur mise en œuvre, ont grandement renforcé la capacité d’Habitat Canada à recueillir des fonds, à recruter des bénévoles et, en fin de compte, à soutenir davantage de familles et à bâtir des communautés plus solides. Pour en savoir plus, visitez www.sagen.ca

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui rassemble les collectivités pour aider les familles à devenir plus fortes, plus stables et plus indépendantes grâce à l’accession à la propriété à un prix abordable. Le programme national d’accession à la propriété à prix abordable d’Habitat, unique en son genre, permet aux familles vivant avec un revenu faible à modéré d’acheter un logement à sa juste valeur marchande grâce à un prêt hypothécaire abordable. Grâce au soutien généreux des donateurs et des bénévoles, et en travaillant avec 45 habitats locaux dans chaque province et territoire, nous établissons une fondation solide pour une vie meilleure et plus saine. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter habitat.ca et suivre @HabitatCanada.

Pour en savoir plus :

Whitney Rodricks

Directrice principale, Communications

Habitat pour l’humanité Canada

C: 416-475-3487

E: wrodricks@habitat.ca

Vous trouverez une photo de l’annonce sur le site Web https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7180b6b6-28f3-49b5-a907-17c6c59a289b/fr

Habitat pour l’humanité annonce les grands gagnants du concours de rédaction Le sens d’un chez soi de cette année – de gauche à droite, Mehak K., Jocelyn C. et Ayaan R. Habitat pour l’humanité annonce les grands gagnants du concours de rédaction Le sens d’un chez soi de cette année – de gauche à droite, Mehak K., Jocelyn C. et Ayaan R.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.