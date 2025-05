Gildan publie son rapport ESG 2024 qui souligne les progrès réalisés vers ses cibles ESG pour 2030

MONTRÉAL, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») est ravie d’annoncer la publication de son 21e rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui souligne les progrès continus de la Société par rapport aux dix cibles de sa stratégie ESG de nouvelle génération.

« Au fil des ans, les facteurs ESG, qui constituent l’un des trois piliers de la stratégie de croissance durable de Gildan (GSG), ont joué un rôle fondamental dans le soutien de nos opérations de fabrication à faible coût et la création de solutions d’affaires novatrices, et dans notre capacité à répondre aux besoins changeants des clients et des consommateurs, a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. De façon toute aussi importante, ces facteurs nous ont également aidés à attirer et à maintenir en poste une main-d’œuvre engagée, expérimentée et hautement qualifiée, et à maintenir la confiance et le soutien des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Avec nos quelques 50 000 employés, nous sommes déterminés à continuer à fabriquer des vêtements avec respect. »

En 2024, Gildan a réalisé des progrès notables vers l’atteinte de ses cibles ESG de nouvelle génération :

Réduction de la consommation d’eau dans ses installations de fabrication de 25,2 % par kilogramme produit (comparativement au niveau de référence de 2018) en tirant parti de technologies novatrices et de processus exclusifs.

Augmentation du pourcentage de coton durable 1 obtenu, de 35,7 % en 2023 à 77,3 % en 2024.

obtenu, de 35,7 % en 2023 à 77,3 % en 2024. Pourcentage doublé de polyester recyclé ou d’autres genres de fibres et de fils achetés de 2023 à 2024.

Obtention de la certification ISO 45001 dans deux installations supplémentaires en 2024, portant le nombre total d’installations certifiées à cinq.

Gildan continue également d’être reconnue pour ses pratiques ESG. La Société :

Figure dans le Dow Jones Best-in-Class North America Index (anciennement l’indice Dow Jones Sustainability™ North America), pour une 12 e année consécutive.

année consécutive. Figure dans le Sustainability Yearbook 2025 de S&P Global pour la 13 e année consécutive.

année consécutive. Figure dans la catégorie « leadership » du CDP en 2025 pour ses divulgations sur les changements climatiques de 2024. Il s’agit de la cinquième fois que Gildan obtient cette reconnaissance.

Est nommée dans l’édition inaugurale du classement des « entreprises les plus durables au monde » du TIME.

Est reconnue comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights pour la troisième année consécutive.



Le rapport ESG 2024 complet ainsi que les indices et documents justificatifs se trouvent ici. Afin d’améliorer davantage la transparence et de simplifier nos rapports, nous avons déplacé sur notre site Web d’entreprise des renseignements sur l’approche de la Société à l’égard des principaux sujets liés aux facteurs ESG.

1. Nous considérons comme durables les types de coton suivants : coton durable fourni par des programmes vérifiés par une tierce partie qui soutiennent les améliorations et|ou les résultats en matière de développement durable environnemental et|ou social. Le coton durable issu de programmes vérifiés par une tierce partie comprend, par exemple, le coton américain vérifié (USCTP), le coton Better Cotton (anciennement BCI), le coton biologique, le coton recyclé ou régénératif, et le coton équitable.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale, cheffe des relations avec

les investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications mondiales

et marketing d’entreprise

(514) 343-8814

communications@gildan.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0af981b7-7b4a-4578-9f26-42f0a05b20a2/fr

Rapport ESG 2024 Rapport ESG 2024

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.