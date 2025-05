Komitmen IUX terhadap Transparansi dan Keamanan Data dalam Trading

IUX teguh pada transparansi & keamanan: lindungi data klien dengan enkripsi, verifikasi ketat, dan pemisahan dana sesuai standar internasional.

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX sangat mementingkan perlindungan data pribadi klien dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk proses verifikasi Bukti Identitas (Proof of Identity/POI) dan Bukti Bank (Proof of Bank/POB). Langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa klien dapat memercayai keamanan dana dan informasi pribadi mereka saat melakukan deposit atau memverifikasi akun.

Proses Verifikasi Identitas dan Deposit yang Aman

IUX memiliki pedoman yang jelas terkait deposit, yaitu hanya menerima transfer dari rekening bank yang sesuai dengan nama yang terdaftar di akun klien. Selain itu, dokumen POI dan POB yang diunggah klien harus sesuai dengan informasi yang diberikan saat pendaftaran untuk memastikan transaksi yang aman.

Perlindungan Data Klien

IUX menggunakan teknologi enkripsi dan saluran transmisi data yang aman untuk mencegah akses yang tidak sah ke data klien. Semua informasi pribadi disimpan di server dengan standar keamanan tinggi dan mematuhi protokol internasional untuk melindunginya.

Pemisahan Dana dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Dana klien disimpan secara terpisah dari rekening perusahaan untuk memastikan dana tersebut tidak digunakan jika perusahaan mengalami masalah keuangan. IUX juga mematuhi peraturan keuangan yang ketat serta diawasi oleh badan pengawas tepercaya untuk memastikan kepatuhan dan keamanan.

Kerahasiaan Informasi Pribadi

IUX berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi klien. Data pribadi klien tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga untuk pemasaran atau tujuan tidak sah lainnya. Semua data akan ditangani sesuai persyaratan hukum dan standar etika yang ketat.

Kesimpulan

IUX tetap berkomitmen pada transparansi dan keamanan dalam trading dengan menyediakan lingkungan yang aman terhadap data dan dana klien. Dengan menerapkan langkah-langkah yang ketat dan protokol keuangan yang diperbarui secara rutin, klien dapat yakin bahwa informasi mereka dilindungi pada tingkat tertinggi.

Untuk informasi dan berita selengkapnya, silakan kunjungi Situs web IUX yang resmi.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.