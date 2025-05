O que vem por aí para o ouro? Joe DiNapoli apresenta previsões para 2025 com o EBC Financial Group

Joe DiNapoli e Monchai Kongthanapakdi discutem cenários com o público em evento coorganizado por Fintrade Club e EBC Financial Group.

Perspectiva otimista com riscos de volatilidade; ouro a US$10.000 é improvável

BANGKOK, THAILAND, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Diante de um cenário marcado por incertezas econômicas, tensões comerciais e mudanças geopolíticas, investidores globais voltam a apostar no ouro como um porto seguro. No dia 7 de maio de 2025, o Fintrade Club, em parceria com o EBC Financial Group, realizou um seminário especial intitulado “Analisando as Tendências do Ouro para 2025 com o Método DiNapoli”, com uma sessão exclusiva conduzida pelo lendário analista técnico Joe DiNapoli — criador dos Níveis DiNapoli e veterano do mercado, reconhecido por sua expertise em estratégias baseadas em Fibonacci.

Aplicando o Método DiNapoli em um Mundo Volátil

Durante uma apresentação abrangente e entrevista ao vivo, Joe DiNapoli compartilhou sua perspectiva para o ouro em 2025, analisando as pressões macroeconômicas globais sob a ótica de seu método técnico exclusivo. Ao lado de Monchai Kongthanapakdi, especialista em mentoria do Método DiNapoli na Tailândia, a sessão ofereceu aos participantes uma análise detalhada dos movimentos projetados do ouro, com base nos Níveis DiNapoli aplicados a gráficos anuais, trimestrais e diários.

DiNapoli destacou que o ouro mantém seu papel como “porto seguro” em meio ao agravamento dos riscos globais. Ele apontou a convergência de crises — como o conflito contínuo entre Rússia e Ucrânia, o aumento das tensões no Sul da Ásia e a instabilidade fiscal dos EUA — como fatores-chave que impulsionam uma trajetória de alta para o metal. Com o déficit fiscal americano ultrapassando trilhões por ano, DiNapoli questionou a sustentabilidade da dominância do dólar e reforçou o apelo do ouro como reserva de valor.

Visão Técnica: Oscilações de Curto Prazo, Força no Longo Prazo

Embora tenha reafirmado uma tendência de alta no longo prazo, DiNapoli alertou que o comportamento do ouro poderá ser marcado por forte volatilidade nos próximos meses, com oscilações diárias podendo chegar a até US$ 500 por

onça. Apesar do crescente interesse dos investidores por ativos alternativos — como o yuan chinês, o iene japonês ou as moedas digitais —, ele reforçou sua convicção: “Não há lugar mais seguro do que o ouro.”

Ainda assim, DiNapoli foi cauteloso quanto a previsões exageradamente otimistas. Embora veja um caminho gradual de valorização, atribuiu apenas 10% de probabilidade ao ouro alcançar US$ 10.000 por onça — contrariando narrativas especulativas mais populares. Em vez disso, apontou a faixa entre US$ 3.720 e US$ 4.200 como uma zona de resistência significativa no médio prazo, recomendando que os traders tenham paciência e aguardem correções antes de voltarem ao mercado.

Virando a Mão para as Ações pela Primeira Vez em Anos

O seminário também abordou a dinâmica mais ampla dos mercados. DiNapoli revelou ter iniciado posições vendidas em ações globais, marcando uma mudança significativa em sua estratégia — é a primeira vez em anos que adota uma postura pessimista em relação aos mercados acionários. Embora não tenha feito previsões específicas sobre a bolsa tailandesa, citou a escassez de dados locais e indicou que ela provavelmente seguirá a tendência dos mercados globais.

Conexão com a Comunidade de Traders

Após o seminário, foi realizada uma sessão de mídia com DiNapoli e Monchai Kongthanapakdi, oferecendo a jornalistas e influenciadores (KOLs) a oportunidade de explorar com mais profundidade as metodologias de negociação e os impactos de mercado discutidos no evento.

O encontro terminou com uma mensagem clara: em tempos incertos, a análise sistemática e a disciplina estratégica são mais importantes do que nunca. Para traders iniciantes ou experientes, o Método DiNapoli segue sendo uma ferramenta valiosa para compreender o comportamento dos mercados — especialmente à medida que o ouro reafirma seu papel em um cenário financeiro em constante transformação.

A participação do EBC Financial Group neste seminário reforça seu compromisso com a educação e a transparência no mundo do trading. Com presença global e forte base em pesquisa de mercado, o EBC segue promovendo o diálogo entre líderes do setor e especialistas, conectando a comunidade de traders na Ásia e além.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.