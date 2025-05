Arla Foods Ingredients và Brenntag mở rộng hợp tác sang Đông Nam Á

AARHUS, Đan Mạch, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients đã mở rộng quan hệ đối tác phân phối với Tập đoàn Brenntag để mở rộng thêm ba thị trường thực phẩm và dinh dưỡng lớn nhất Đông Nam Á.

Trong chương trình hợp tác mở rộng này, Brenntag sẽ phân phối danh mục lớn gồm các thành phần protein của Arla Foods Ingredients tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Các sản phẩm này trải trên nhiều danh mục, bao gồm thực phẩm sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và dinh dưỡng thể thao, cũng như các giải pháp cho các hoạt động trong quá trình chế biến sản phẩm từ sữa và làm bánh.

Tập đoàn Brenntag là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực phân phối hóa chất và nguyên liệu thực phẩm. Các thỏa thuận mới tiếp nối hợp đồng phân phối mở rộng năm 2023 giữa Arla Foods Ingredients và Zhongbai Xingye Food Technology (Beijing) Co., Ltd, một công ty thuộc tập đoàn Brenntag, nhằm phục vụ thị trường Trung Quốc.

Đông Nam Á mở ra tiềm năng thị trường đáng kể. Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng thịnh vượng trong khu vực đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có chứa protein chất lượng cao, trong khi nhu cầu này hiện chưa được đáp ứng đầy đủ.1

Alexander Leufgen, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Arla Foods Ingredients, cho biết: “Nhu cầu về whey chất lượng cao và các nguyên liệu từ sữa đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là trong các phân khúc quan trọng như dinh dưỡng thể thao và chức năng của thực phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện và mở rộng các sản phẩm của mình đến các nhà sản xuất trong khu vực. Bằng cách xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác hiện có với Brenntag, chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của họ”.

Kenneth Keh, Chủ tịch khu vực, Dinh dưỡng Châu Á Thái Bình Dương, Brenntag Specialties, cho biết: “Quan hệ đối tác của chúng tôi với Arla Foods Ingredients tại Trung Quốc đã cực kỳ thành công và chúng tôi rất hào hứng mở rộng sang Đông Nam Á. Khi cùng nhau hợp sức, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm dinh dưỡng đổi mới, chất lượng cao tại các thị trường đang phát triển Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

1 US Dairy Export Council ‘USDEC sparks innovation opportunities in SE Asia with U.S. dairy proteins’, January 18th, 2024

