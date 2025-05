Arla Foods Ingredients และ Brenntag ขยายความร่วมมือเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients ได้ขยายความร่วมมือด้านการจัดจำหน่ายกับกลุ่มบริษัท Brenntag ให้ครอบคลุมถึงตลาดอาหารและโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดสามแห่ง

ความร่วมมือที่ขยายตัวในครั้งนี้จะทำให้ Brenntag เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีความหลากหลายของ Arla Foods Ingredients ในเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย ความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมหมวดหมู่ที่หลากหลาย ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนาการสำหรับทารก และโภชนาการสำหรับนักกีฬา รวมถึงโซลูชันด้านฟังก์ชันการใช้งานในผลิตภัณฑ์นมและเบเกอรี่

Brenntag Group เป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบ ข้อตกลงใหม่นี้สืบเนื่องมาจากข้อตกลงการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมในปี 2023 ระหว่าง Arla Foods Ingredients และ Zhongbai Xingye Food Technology (Beijing) Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Brenntag เพื่อให้บริการในตลาดจีน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้กำลังผลักดันความต้องการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ1

Alexander Leufgen หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Arla Foods Ingredients กล่าวว่า "ความต้องการเวย์และส่วนผสมนมคุณภาพสูงกำลังเติบโตทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มสำคัญอย่างโภชนาการสำหรับผู้ที่มีกิจกรรมทางร่างกาย และผลิตภัณฑ์ที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานในอาหาร เป้าหมายของเรา คือการพัฒนาและขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมกับ Brenntag เราจะสามารถปรับแต่งสินค้าและบริการของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้"

Kenneth Keh ประธานภูมิภาคฝ่ายโภชนาการ ประจำเอเชียแปซิฟิก บริษัท Brenntag Specialties กล่าวว่า "ความร่วมมือของเรากับ Arla Foods Ingredients ในประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมาก และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความร่วมมือนี้เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความแข็งแกร่งร่วมกันของเรา เรามั่นใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าโภชนาการที่มีคุณภาพสูงและเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามได้"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Arla Foods Ingredients

Helence Zhang | อีเมล: hz@ispiderpr.com

Brenntag

Kaye Lim ฝ่ายสื่อสารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โทร: +65 98514750 | อีเมล: kaye.lim@brenntag.com

1 US Dairy Export Council ‘USDEC sparks innovation opportunities in SE Asia with U.S. dairy proteins’, January 18th, 2024

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e09384c2-7e0b-4d46-8d87-2aa79056d170

