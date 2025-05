Arla Foods Ingredients dan Brenntag memperluas kolaborasi ke Asia Tenggara

AARHUS, Denmark, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arla Foods Ingredients telah memperluas kemitraan distribusinya dengan Brenntag Group untuk menyertakan tiga pasar makanan dan nutrisi terbesar di Asia Tenggara.

Perluasan kolaborasi ini akan menjadikan Brenntag sebagai distributor resmi berbagai bahan baku protein yang ekstensif milik Arla Foods Ingredients di Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Kolaborasi ini akan mencakup berbagai kategori, termasuk makanan sehat, nutrisi bayi dan nutrisi olahraga, serta solusi untuk fungsionalitas dalam produk dari susu hewani dan roti.

Brenntag Group merupakan pemimpin pasar global dalam distribusi zat kimia dan bahan baku. Kesepakatan baru ini menyusul perjanjian distribusi ekstensif tahun 2023 antara Arla Foods Ingredients dan Zhongbai Xingye Food Technology (Beijing) Co., Ltd, perusahaa grup Brenntag, untuk melayani pasar Tiongkok.

Asia Tenggara menawarkan potensi pasar yang signifikan. Hasil riset menunjukkan bahwa peningkatan kemakmuran di kawasan ini mendorong permintaan untuk produk makanan dan minuman, yang mengandung protein berkualitas tinggi, yang saat ini belum sepenuhnya terpenuhi.1

Alexander Leufgen, Kepala Asia-Pacific di Arla Foods Ingredients, mengatakan: “Permintaan akan bahan baku whey dan produk dari susu hewani berkualitas tinggi terus bertambah di seluruh Asia Tenggara, terutama di segmen utama seperti nutrisi aktif dan fungsionalitas makanan. Target kami adalah meningkatkan dan memperluas penawaran kami ke produsen di seluruh kawasan ini. Dengan membangun kesepakatan yang sudah ada dengan Brenntag, kami akan dapat menyesuaikan produk dan layanan kami dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

Kenneth Keh, Regional President, Nutrition Asia Pacific, Brenntag Specialties, mengatakan: “Kemitraan kami dengan Arla Foods Ingredients di Tiongkok sangat berhasil, dan kami senang dapat melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Dengan gabungan kekuatan kami, kami yakin mampu memenuhi permintaan akan produk bernutrisi yang berkualitas tinggi dan inovatif di pasar Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang terus berkembang.”

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Arla Foods Ingredients

Helence Zhang | Email: hz@ispiderpr.com



Brenntag

Kaye Lim, APAC Communications

Tel: +65 98514750 | Email: kaye.lim@brenntag.com

1 US Dairy Export Council ‘USDEC sparks innovation opportunities in SE Asia with U.S. dairy proteins’, January 18th, 2024

Foto yang disertakan pada pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e09384c2-7e0b-4d46-8d87-2aa79056d170

