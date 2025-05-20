Bitget 推出直播功能，助力加密货币内容创作者实现实时互动

维多利亚，塞舌尔, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布推出直播功能，旨在增强内容创作者与其受众之间的实时交流。 通过此功能，内容创作者、网红和专业交易者可以进行直播，顺畅地共享屏幕画面、播放音频及共同主持，便于创作者直接与其社群交流。 此外，该平台还集成了代币推荐功能，让观众能够在直播期间轻松探索和交易加密货币。

此功能与 Bitget 的战略一致，即为创作者提供一系列工具，支持创作者发布独家内容并提升观众互动。 平台内置实时聊天、日程安排和内容回放等功能，确保观众在直播结束后仍可访问并互动。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说：“加密货币是一个节奏极快的金融生态系统，涨跌在分秒之间就会发生。 直播功能为内容创作者打造零工经济，为我们的用户提供互动体验，同时带来跟单交易的好处，让他们能够通过其社群获得另一种被动收入来源。 我们的目标是为社群的贡献者和用户提供符合他们交易需求的产品。”

直播功能为创作者提供了变现渠道。 通过直播期间的推荐机制和代币促销，创作者可以在扩大影响力的同时获取收入。 Bitget 计划通过流量扶持政策、主题直播等推广活动来支持创作者，从而最大限度地提升曝光度和观众参与度。

借助 Bitget 的直播功能，用户可以获得沉浸式流媒体体验，该体验旨在提高以加密货币为重点的内容的质量和即时性。 观众可以参加由创作者主持的节目，深入了解市场趋势、交易洞察和项目分析。 有赖于该平台的实时语音交流、屏幕投影和多位主持同场等功能，创作者能够进行互动式广播。 用户还可以利用直播功能，提前安排时间、观看以往节目的重播，并通过即时交易提示，在直播过程中利用中场时间就已上架的代币展开交流——所有互动均集中于专属聊天室中，以促进持续对话和社群发展。

Bitget 不断推出以创作者为中心的工具，而直播功能则是其中之一；这些工具包括业内首个返利比例高达 40% 的链上联盟计划。 结合“Strategy Plaza” (战略广场)和“Insights” (洞察) 等计划，Bitget 持续构建以创作者为先的生态系统，顺畅整合变现、观众参与和用户体验。

请访问此处，开始参与 Bitget 的直播。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

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