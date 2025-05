Bitget Melancarkan Penstriman Langsung, Memacu Penglibatan Masa Nyata untuk Pencipta Kandungan Kripto

VICTORIA, Seychelles, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengumumkan ciri penstriman langsung yang meningkatkan interaksi masa nyata antara pencipta kandungan dan audiens mereka. Dengan ciri ini, pencipta kandungan, pempegaruh dan pedagang profesional boleh melakukan siaran langsung, termasuk perkongsian skrin yang lancar, penstriman audio serta keupayaan untuk menjadi hos bersama, membolehkan mereka berinteraksi secara langsung dengan komuniti mereka. Selain itu, platform tersebut menyepadukan ciri cadangan token, membolehkan audiens menerokai dan berdagang mata wang kripto dengan mudah semasa sesi langsung.

Ciri ini selaras dengan strategi Bitget dalam menyediakan pencipta kandungan dengan pelbagai alat yang memudahkan penyampaian kandungan eksklusif dan penglibatan penonton. Dengan pelancaran ciri terbina seperti sembang masa nyata, pilihan penjadualan dan ketersediaan ulang tayang, platform ini memastikan kandungan kekal boleh diakses dan interaktif walaupun selepas siaran langsung tamat.

"Crypto merupakan ekosistem kewangan yang sangat pantas, di mana pertumbuhan dan kerugian boleh berlaku dalam beberapa minit dan saat. Ciri langsung mewujudkan ekonomi gig untuk pencipta kandungan untuk menyediakan pengalaman interaktif untuk pengguna kami, sambil pada masa yang sama meraih faedah perdagangan salinan, membolehkan mereka mempunyai sumber pendapatan pasif alternatif melalui komuniti mereka. Matlamat kami di sini adalah untuk menyediakan penyumbang dan pengguna di komuniti kami dengan produk yang selaras dengan keperluan perdagangan mereka," kata Gracy Chen, CEO di Bitget.

Ciri LIVE menawarkan peluang monetisasi untuk pencipta. Melalui mekanisme rujukan dan promosi token semasa sesi langsung, pencipta dapat menjana pendapatan sambil memperluaskan jangkauan mereka. Bitget merancang untuk menyokong pencipta dengan aktiviti promosi termasuk polisi sokongan trafik dan acara langsung bertema, untuk memaksimumkan keterlihatan dan penglibatan penonton.

Dengan ciri Bitget Live, pengguna boleh mengakses pengalaman penstriman yang mengasyikkan, direka bentuk untuk meningkatkan kualiti dan kedekatan kandungan bertumpukan kripto. Audiens boleh menyertai sesi yang diketuai oleh pencipta yang menawarkan kajian mendalam tentang arah trend pasaran, cerapan dagangan dan analisis projek. Dengan ciri seperti penglibatan suara masa nyata, paparan skrin dan pengehosan berbilang pembicara, platform ini membolehkan pencipta menyampaikan siaran interaktif. Ciri langsung ini juga membolehkan pengguna menjadualkan strim lebih awal, mengakses tayangan semula lalu dan melibatkan diri dengan token tersenarai pada pertengahan sesi melalui gesaan dagangan segera—semuanya dalam ruang sembang khusus yang menggalakkan dialog berterusan dan pertumbuhan komuniti.

Bitget Live menambah kepada rangkaian alat yang semakin berkembang untuk pencipta kandungan, termasuk program afiliasi on-chain pertama dalam industri yang menawarkan rebat sehingga 40%. Digabungkan dengan inisiatif seperti Strategy Plaza dan Insights, Bitget terus membina ekosistem yang mengutamakan pencipta, di mana pengewangan, penglibatan, dan pengalaman pengguna diintegrasikan secara lancar.

Untuk mula bersiaran langsung di Bitget, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih daripada 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui kerjasama strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

